Difunden video que muestra traslado de los presuntos restos de Khashoggi

La cadena de televisión turca A-Haber publicó el domingo en la noche imágenes de cámaras de seguridad que muestran a hombres transportando en bolsas los supuestos restos desmembrados del periodista Jamal Khashoggi, después de haber sido asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre.

En la secuencia de imágenes se pueden observar tres hombres que transportan en total cinco maletas y dos bolsas grandes oscuras adentro de la residencia del cónsul saudita, ubicada muy cerca del consulado.

A-Haber afirma, citando fuentes turcas, que en esas maletas y bolsas se encuentra el cuerpo de desmembrado de Jamal Khashoggi.

El columnista saudita crítico con el poder de Riad fue asesinado el 2 de octubre por un comando especial en el consulado de su país en Estambul, donde se encontraba para realizar unos trámites.

Riad sostiene que el periodista, colaborador del diario The Washington Post, fue asesinado durante "una operación fuera de control" del Estado, realizada por dos responsables que fueron posteriormente destituidos.

Sin embargo, el gobierno de Turquía acusa a representantes del "más alto nivel" del Estado saudita de estar detrás de este crimen, mientras que la prensa turca, Estados Unidos y la CIA sospechan que el propio príncipe heredero Mohamed bin Salmán de haberlo ordenado.

Los restos de Jamal Khashoggi sigue sin ser encontrado casi tres meses después de su muerte. Las autoridades turcas revelaron que el cuerpo fue desmembrado en una y retirado del consulado, pero aún quedan dudas sobre lo que sucedió después.

