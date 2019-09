Donald Trump alista a sus filas para la batalla del juicio de destitución

Amenazado por un juicio de destitución, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un enérgico contraataque con el apoyo de sus congresistas republicanos, medios de comunicación aliados y andanadas de furiosos tuits.

Moviéndose entre la ira, la rebeldía y la autocompasión, Trump busca reparar el daño que le causó pedirle al líder de Ucrania que investigue a su potencial rival demócrata Joe Biden de cara a las presidenciales de 2020 y el posible encubrimiento de la Casa Blanca.

"Estamos en guerra", dijo el presidente de 73 años.

Para el combate, Trump alistó a sus aliados del Congreso y de los medios para desviar el foco sobre cualquier perjuicio causado a Biden y a su hijo Hunter, que trabajó en la dirección de la compañía ucraniana de gas mientras su padre era el vicepresidente de Barack Obama.

Una lista de argumentos elaborada por la Casa Blanca para que los republicanos respondan al escándalo desatado por un denunciante anónimo fue enviada accidentalmente por correo electrónico a legisladores demócratas esta semana.

El documento enumera "mitos" y "hechos" que los republicanos deberían manejar al comentar públicamente la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esa conversación llevó a los demócratas a ponerse en marcha para someter a Trump a un juicio de destitución por abuso de poder.

"Aquí el verdadero escándalo es que la filtración de una versión de segunda mano sobre una conversación telefónica confidencial del presidente con un líder extranjero desató en los medios un frenesí de acusaciones falsas contra el presidente", dice el texto. "El presidente no hizo nada malo", afirmó Mark Meadows, un congresista republicano, en el clip de una entrevista de Fox Business News que fue retuiteado por Trump.

