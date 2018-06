Donald Trump dice que tiene 'derecho absoluto' de perdonarse

El presidente Donald Trump declaró este lunes 4 de junio que tiene el “derecho absoluto” de perdonarse a sí mismo, pero añadió que no había cometido falta alguna, en una afirmación de su poder presidencial cuando la Casa Blanca apresta sus defensas políticas y legales contra la investigación de la injerencia rusa que encabeza un fiscal especial.

En la víspera, el abogado Rudy Giuliani desestimó la posibilidad de que el presidente se perdonara a sí mismo, insinuando que tendría el poder de hacerlo, pero que sería imprudente ejercerlo.

“Perdonarse a sí mismo sería inconcebible y probablemente conduciría a una impugnación inmediata”, dijo Giuliani, miembro del equipo legal de Trump, al programa dominical Meet the Press de la NBC. “Y no tiene necesidad de hacerlo, no ha cometido falta alguna”.

Trump tuiteó el lunes que “como han dicho numerosos eruditos en derecho, tengo el derecho absoluto de PERDONARME, pero ¿por qué habría de hacerlo si no he cometido falta alguna?”. Reiteró que la investigación del fiscal Robert Mueller es una “Cacería de Brujas interminable”.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms!