Donald Trump dice que espera tener un 'segundo encuentro' con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su cumbre del lunes con el líder ruso Vladimir Putin fue un "gran éxito".

Trump apuntó que espera mantener un "segundo encuentro" para continuar las conversaciones.

"Espero por nuestro segundo encuentro para que podemos comenzar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas", apuntó Trump en Twitter, a pesar de las interminables controversias generadas por la cumbre realizada esta semana en Finlandia.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........