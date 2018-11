Estados Unidos elige un Congreso dividido y Trump canta victoria

Estados Unidos eligió el martes un Congreso dividido: la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes, pero el gobernante partido republicano mantuvo el Senado en unos comicios considerados como un referendo sobre el presidente Donald Trump, que reivindicó una victoria personal.

En unas polarizadas elecciones de mitad de mandato, el partido del expresidente Barack Obama cumplió su objetivo de dominar la cámara baja, algo que no hacía desde 2010, pero no pudo concretar la "ola azul" anti-Trump al quedar el Senado en manos republicanas.

"Tremendo éxito", tuiteó el mandatario, que siguió los resultados en la Casa Blanca, donde pasó el día recluido con amigos y familiares.

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done!