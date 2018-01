Embajador de Ecuador en Ginebra dimite y denuncia 'autoritarismo' de su gobierno

El embajador de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Guillaume Long, anunció este jueves, 4 de enero, que renunció al cargo ante el "autoritarismo" del gobierno de Lenín Moreno y por su desacuerdo con una próxima consulta popular que tildó de "inconstitucional".

"Me rehúso a ser cómplice del peligroso autoritarismo, disfrazado de falso ecumenismo y espíritu dialogante, que hoy coloniza agresivamente a nuestro Ecuador", expresó Long en su carta de renuncia fechada en Ginebra y divulgada a través de su cuenta en Twitter.

La conciencia es lo más preciado que tenemos los seres humanos. La mía me dicta esta renuncia. Aquí mi carta a @Leninhttps://t.co/3Xv9z9FxjP — Guillaume Long (@GuillaumeLong) 4 de enero de 2018

El diplomático, que había sido canciller en el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), sostuvo: "He llegado a la conclusión de que no puedo seguir siendo el representante de un gobierno que comete el tipo de atropellos que venimos presenciando".

Señaló que el referéndum convocado por Moreno para el 4 de febrero, para entre otros temas suprimir la reelección indefinida promovida por su expartidario y ahora rival político Correa, es "inconstitucional y una violación flagrante a la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derechos en Ecuador".

Moreno plantea restablecer la reelección por una sola vez, con lo que Correa quedaría inhabilitado para volver a aspirar a la presidencia. El movimiento oficialista Alianza País (AP, izquierda) está en crisis por una pugna de poder entre Moreno, que designó a Long embajador ante la ONU en Ginebra, y Correa, cuyo mandato concluyó en mayo pasado.

"Me preocupa también que, a falta de gestión en estos meses, su gobierno se haya dedicado exclusivamente a enturbiar la gestión de su predecesor", anotó el diplomático, hijo de madre francesa y padre británico. Dijo que la "deslealtad (de Moreno) no es entonces con una persona (Correa); es fundamentalmente con un proyecto político que demostró que el neoliberalismo no es el camino ni justo, ni inteligente, para alcanzar el desarrollo".

En su renuncia dirigida a Moreno, Long anotó que "al ver que su gobierno busca un retorno a un Estado pre moderno, recomponer el viejo pacto de élites, con pleitesías a sectores plutocráticos y potencias extranjeras, y primeras damas entregando muñecas de navidad, me doy cuenta que tengo que dar por concluido mi participación como servidor público". Correa, de quien Moreno fue vicepresidente entre 2007 y 2013, nunca hizo ejercer a su esposa -de nacionalidad belga- como primera dama.