Fiscalía de Los Ángeles crea equipo especial por escándalo sexual en Hollywood

La fiscal de Los Ángeles Jackie Lacey anunció este jueves la creación de una célula especial para analizar las numerosas acusaciones de abuso sexual contra grandes celebridades de Hollywood.

Lacey explicó que hasta ahora no recibió ningún caso de la policía que pueda ser llevado ante la justicia. "Estamos en comunicación con los departamentos de policía de Los Ángeles y Beverly Hills" que abrieron investigaciones, entre otros, contra el productor Harvey Weinstein, el director James Toback y el actor E d Westwick.

La prensa estadounidense informó el martes que el fiscal de distrito de Manhattan estaba preparando una causa penal contra Weinstein tras la acusación de violación hecha por la actriz Paz de la Huerta.

A principios de octubre el diario The New York Times y la revista New Yorker revelaron las primeras acusaciones contra Weinstein, que luego se fueron multiplicando hasta el centenar actual.

También destacan el dos veces ganador del Óscar Kevin Spacey, acusado de múltiples intentos de violación contra hombres menores de edad; el productor Brett Ratner; el actor Steven Seagal; el agente David Guillod; el actor y comediante Louis C.K.; así como el exjefe de los estudios Amazon, Roy Price.