Ni Fitch Ratings está seguro si Odebrecht tiene un período de gracia

Fitch Ratings aún está tratando de determinar si el brazo de construcción de Odebrecht entraría en un período de gracia después de no cumplir con un pago de deuda que vencía este miércoles 25 de abril.

"La redacción en el bono genera espacios de dudas", dijo por teléfono Alexander García, analista senior de Fitch en Sao Paulo.

El gigante de la construcción, que ha estado en problemas durante años por las consecuencias de una masiva investigación de corrupción que paralizó sus negocios en América Latina, dijo el martes que no enviará fondos para cubrir los 500 millones de reales ($143 millones) en bonos que vencen el 25 de abril.

Si bien la compañía dijo que tratará de realizar el pago antes del final de un período de gracia de 30 días, los inversionistas están debatiendo si el período se aplica al capital o solo al pago de intereses.

Si Fitch determina que hay un período de gracia, decidiría sobre cualquier cambio en la calificación de la compañía considerando su acceso a préstamos y otros factores. Si decide que Odebrecht no tiene un período de gracia, la calificación se reducirá de CC, 10 peldaños por debajo del grado de inversión a RD, dijo García.

Si la empresa fuera declarada en incumplimiento, un grupo de tenedores de deuda con más del 25% de los bonos totales garantizados por el constructor podría solicitar un pago anticipado de toda esa deuda pendiente, pero García dice que el escenario es poco probable en este momento.

El principal desafío de Odebrecht es comenzar a ganar nuevos proyectos para generar más flujo de caja y reducir sus gastos, dijo García.

Incluso si no está funcionando a plena capacidad, Odebrecht ha mantenido a muchos de sus ingenieros y expertos más experimentados, así como a la fuerza de ventas, que es costosa. Según García, el constructor no sobrevivirá más de dos años si no obtiene nuevos proyectos.