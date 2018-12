George H.W. Bush, en sus propias palabras

Estas son algunas de las citas clave del expresidente George H.W. Bush, que murió el viernes a los 94 años:

"Somos una nación de comunidades (...) una diversidad brillante extendida como estrellas, como mil puntos de luz en un amplio y tranquilo cielo".

La frase fue pronunciada por Bush al ser nominado por el Partido Republicano como candidato a la presidencia, el 18 de agosto de 1988.

"Mil puntos de luz" fue parte del eslogan que utilizó en su campaña como una forma de impulsar el voluntariado y el servicio comunitario.

"Lee mis labios: no habrá nuevos impuestos". Esta fue la línea más memorable de su discurso de aceptación como candidato republicano y que lo ayudó a derrotar a Michael Dukakis en las elecciones de 1988. Pero luego rompería esa promesa al acordar aumentar varios impuestos existentes como parte de un acuerdo presupuestario con un Congreso controlado por los demócratas. La medida le costó cara en 1992, cuando perdió la elección presidencial ante Bill Clinton.

"Quiero una nación amable y gentil". Bush, nuevamente en su discurso de aceptación. Esta frase le valió tanto aplausos como burlas, al igual que sus "puntos de luz".

"Hace cinco meses atrás, Sadam Husein comenzó esta cruel guerra contra Kuwait. Esta noche, nos hemos unido a la batalla. (...) Nuestro objetivo no es conquistar Irak. Es la liberación de Kuwait". Bush en enero de 1991, al anunciar el comienzo de la primera Guerra del Golfo.

"No me gusta el brócoli, y no me ha gustado desde que era un niño y mi madre me hizo comerlo. Y soy el presidente de Estados Unidos y no voy a comer más brócoli". Bush a periodistas en marzo de 1990, al ejercer algunos privilegios de la presidencia estadounidense.