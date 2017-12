Gobierno y oposición de Venezuela acuerdan continuar negociación el próximo 11 de enero

El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron el viernes en Santo Domingo, República Dominicana, continuar el próximo 11 de enero la negociación para intentar solucionar la crisis política y socioeconómica del país, anunció el presidente dominicano, Danilo Medina.

"Hemos decidido montar una reunión de trabajo el 11 de enero de dos comisiones en las que no necesariamente estarán los cancilleres, y el 12 de enero una reunión con los cancilleres" que acompañan el proceso, dijo Medina en una declaración a la prensa, tras la segunda ronda de diálogo.

La declaración se produjo luego de ocho horas de conversaciones entre delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la sede de la cancillería dominicana.

"Se ha avanzado notablemente, son seis grandes temas que estamos discutiendo (...) No podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido porque es un conjunto, un paquete; mientras no se llegue a acuerdos en todos, no podemos anunciar", señaló Medina.

Las partes acordaron designar voceros únicos para informar sobre la negociación: por el gobierno Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, y por la oposición Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora.

"Es necesario un poco más de tiempo, para ese propósito los cancilleres y las dos partes estaremos en la reunión (...) Nuestra esperanza es que el 12 de enero se va a finalizar el acuerdo", expresó el canciller chileno, Heraldo Muñoz. Además de Dominicana y Chile, las conversaciones cuentan como garantes con los gobiernos de México, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, así como con el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.