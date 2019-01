Investigarán al presidente de Perú por vínculos con Odebrecht

Legisladores peruanos votaron a favor de abrir una investigación sobre los acuerdos entre una unidad de la constructora brasileña Odebrecht y la empresa familiar del presidente Martin Vizcarra hace más de una década, lo que renueva la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo.

La investigación a los contratos de arrendamiento de Conirsa, la unidad de Odebrecht, con la firma familiar de ingeniería familiar del presidente, C y M Vizcarra Contratistas, fue autorizada por un comité del Congreso liderado por la oposición el miércoles.

Los fiscales peruanos investigan a funcionarios de gobiernos anteriores, incluidos dos expresidentes, después de que Odebrecht admitiera haber pagado sobornos para obtener el contrato de construcción de la carretera Interoceánica. El Congreso controlado por la oposición intentó derrocar al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, el año pasado, por denuncias de que había mentido respecto a las relaciones de su firma de banca de inversión con la constructora brasileña. Kuczynski renunció en la víspera de una segunda votación de destitución.

Los legisladores alegan que Vizcarra mintió la semana pasada cuando le dijo a un reportero que su empresa no prestó servicios a Odebrecht durante la construcción de la carretera. Vizcarra reafirmó el martes que el equipo fue arrendado a Conirsa, no a Odebrecht, y dijo que no había nada irregular en los acuerdos, que tuvieron lugar entre 2006 y 2008, antes de que asumiera un cargo público. También aseguró que en ese momento no tenía idea de quién era el propietario de Conirsa.

“¿Mintió el presidente? Sí, mintió ”, aseguró el legislado r Roberto Vieira antes de la votación. "Es imposible que no supiera que Odebrecht estaba detrás del consorcio".

La oficina de prensa de Vizcarra no estuvo disponible para hacer comentarios inmediatamente después de la decisión del comité.