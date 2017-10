Estado Islámico reivindica tiroteo en Las Vegas que dejó al menos 50 muertos

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este lunes el tiroteo registrado en Las Vegas, en el que murieron al menos 50 personas y, sin brindar elementos de respaldo, afirmó que el sexagenario atacante era un estadounidense "convertido al islam hace algunos meses".

"El autor del ataque en Las Vegas es un soldado del Estado Islámico. El realizó la operación en respuesta" a los llamados a atacar a los países involucrados en la lucha contra el Estado Islamico, dijo la agencia Amaq, órgano de propaganda del EI.

De acuerdo con informaciones de la policía, unas 406 personas fueron atendidas en hospitales de la zona después del tiroteo, aunque aún no se aclaró si ese conteo incluye a víctimas que posteriormente fueron declaradas muertas.

La policía informó que el tirador fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años, quien habría efectuado los disparos desde el piso de 32 del hotel Mandalay Bay, en el centro de Las Vegas, contra una multitud que asistía a un espectáculo de música country.

Los agentes informaron que en el cuarto de Paddock hallaron varias armas. "Había por lo menos ocho armas", dijo a la prensa el sub jefe de policía Kevin McMahill.

Paddock, un hombre blanco que vivía a 130 km de Las Vegas, no tenía antecedentes penales

Aerial footage shows window on 32nd floor of Mandalay Bay hotel where suspect fired from. https://t.co/5ad90Q709gpic.twitter.com/J46GPClnQc