Murió el demócrata Elijah Cummings, en el centro de la pesquisa de juicio político de Donald Trump

El influyente legislador estadounidense Elijah Cummings, en el centro de la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, murió el jueves a los 68 años, informaron sus voceros.

El veterano congresista demócrata, representante de Baltimore en el Congreso desde 1996, falleció en el Hospital Johns Hopkins "debido a complicaciones relacionadas con problemas de salud de larga data", dijo su oficina en un comunicado sin especificar la causa de la muerte.

Cummings era el presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, uno de los tres que llevan adelante la pesquisa que puede terminar en la destitución de Trump, con quien se había enfrentado repetidamente en los últimos meses.

La investigación examina si el presidente intentó obtener la ayuda de Ucrania para conseguir información incriminatoria sobre el exvicepresidente Joe Biden, uno de los candidatos demócratas mejor posicionados para disputarle la reelección a Trump en 2020.

Cummings también había supervisado investigaciones sobre el tratamiento del gobierno de Trump a los migrantes en la frontera con México, y sobre sus intentos de incluir en el próximo censo una pregunta sobre la nacionalidad de los encuestados.

Los demócratas temían que esta controvertida cuestión, finalmente prohibida por la Corte Suprema, terminara afectando la representación en el Congreso de estados con fuertes comunidades inmigrantes, reduciendo también su acceso a fondos federales.

Este jueves, Trump dejó de lado su enemistad con los demócratas para extender sus condolencias a la familia y amigos de Cummings.

My warmest condolences to the family and many friends of Congressman Elijah Cummings. I got to see first hand the strength, passion and wisdom of this highly respected political leader. His work and voice on so many fronts will be very hard, if not impossible, to replace!