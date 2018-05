Nicolás Maduro llama a Estados Unidos a dialogar como lo hace con líder de Corea del Norte

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles 15 de mayo a Estados Unidos a dialogar como lo hace con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, advirtiendo que no se rendirá ante las amenazas de Donald Trump.

"Creo que los procesos de diálogo entre la República Democrática de Corea y el gobierno de Estados Unidos son muy positivos y podrían tomarse como ejemplo" de un acercamiento entre Washington y Caracas, dijo Maduro en rueda de prensa en el estado Bolívar (sur).

El gobernante marcó "distancias", sin embargo, entre las tensiones de la Casa Blanca con Venezuela y Corea del Norte, al señalar que "nosotros no tenemos cohetes nucleares". Pero los diálogos con Pionyang "se podrían tomar como ejemplo de que el mundo necesita tolerancia, diálogo, respeto entre los diferentes", subrayó Maduro antes de un acto de campaña por su reelección en los comicios de este domingo.

Washington desconoce las votaciones alegando que son un "fraude" para perpetuar en el poder a Maduro, a quien tilda de "dictador" y sancionó junto con más de medio centenar de jerarcas del oficialismo venezolano.

"Estoy dispuesto a que eso se resuelva, con dignidad, respeto y diálogo, y que cesen las agresiones de Estados Unidos contra nuestra patria soberana. Venezuela es un Estado democrático", insistió.

Pero el mandatario socialista advirtió que su gobierno no retrocederá ante las amenazas de Trump, que no descarta un embargo petrolero y hasta una acción militar para "seguir aislando a Maduro hasta que ceda". "Venezuela no se le va a rendir a este imperio", afirmó el presidente, quien denunció la existencia de un "poderoso lobby" de la corrupción y antiguos banqueros venezolanos que promueve la "agresión de Estados Unidos contra Venezuela".

Dentro del paquete de sanciones, Washington prohibió negociar nueva deuda de Venezuela y su petrolera PDVSA, declaradas en default parcial, lo que según Maduro ha impedido que Caracas obtenga financiamiento a pesar de que pagó 70 mil millones de dólares en obligaciones entre 2015 y 2017.

Favorito para reelegirse hasta 2025, Maduro también dijo que le "resbalan" las acusaciones de "dictador", si bien las considera una ofensa a los venezolanos porque equivalen a pensar que son "tontos" por soportar un gobierno totalitario. En los comicios participa el opositor Henri Falcón al margen de la coalición opositora, que optó por boicotear el proceso aduciendo "falta de garantías".