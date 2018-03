Oposición venezolana pide a la ONU que evite avalar comicios

La oposición venezolana solicitó este lunes 12 de marzo a la Organización de Naciones Unidas que evite reconocer los comicios presidenciales de mayo y que preste apoyo a la población ante la profunda crisis económica y social que enfrenta en país petrolero.

Al grito de "libertad, libertad", varias decenas de opositores, aglutinados en el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, acudieron a la oficina de la ONU, en el este de la capital, para consignar un documento en el que pidieron a esa instancia que no convalide la consulta del 20 de mayo y brinde de manera urgente el apoyo humanitario para atender la "emergencia en materia de salud y alimentos que agobia a los venezolanos".

Tras reunirse por un breve lapso con los representantes de la Naciones Unidas, la diputada Delsa Solórzano dijo a la prensa que el frente opositor pidió al organismo internacional que ayude a "resguardar nuestros derechos humanos" y que desista en respaldar lo que calificaron como un "fraude electoral como el que ha convocado el régimen". "Si va a mandar una misión tiene que ser para el tema de derechos humanos", agregó.

La acción opositora tiene lugar a pocos días después de que el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de presionar para que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desatienda la petición que realizó el Gobierno venezolano sobre el envío de una misión de observadores para las elecciones.

Washington y otros gobiernos de la región latinoamericana han cuestionado los comicios y anticipado que no reconocerían sus resultados. Maduro se dirigió el viernes a Guterres para mencionarle que los reglamentos de la ONU le facultan para designar comisiones de observación electoral a cualquier proceso, sin necesidad de pasar por ninguna burocracia de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.

El secretario general de la ONU no ha ofrecido comentarios del caso. La solicitud del envío de la misión de la ONU también es respaldada por el candidato independiente Henri Falcón, quien rompió este mes con la línea de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a fin de postularse para los comicios presidenciales.

La alianza -que agrupa a una veintena de partidos- decidió no participar en la consulta con el argumento de que no reunía las garantías electorales. Falcón, dirigente del partido minoritario Avanzada Progresista, y miembros de las dos fuerzas minoritarias que apoyan al candidato tienen previsto reunirse el martes con Guterres en Nueva York para formalizar la solicitud de la misión de observadores, dijo a The Associated Press Mario Villegas, integrante del comité ejecutivo de Avanzada Progresista.

La coalición creó la semana pasada, junto con sindicatos de trabajadores, movimientos de universitarios, representantes de las Iglesias católica y cristiana, así como disidentes del oficialismo, un frente opositor para reorganizar a los sectores adversos al gobierno de Maduro que se dividieron tras el fracaso de las protestas antigubernamentales de abril y julio que dejaron más de 120 muertos.