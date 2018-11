Alemania: Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero

Las oficinas del Deutsche Bank, en Frankfurt, Alemania, fueron allanadas este jueves 29 de noviembre, como parte de una investigación por lavado de dinero a través de sociedades offshore, que involucra a personal del banco.

De acuerdo con información publicada en el diario británico The Guardian, dos empleados del Deutsche Bank habrían ayudado a clientes a establecer compañías offshore para lavar dinero. La oficina del fiscal informó que han incautado documentos comerciales escritos y electrónicos.

La acción, en la que participaron alrededor de 170 oficiales de policía, además de fiscales e inspectores de impuestos, según el diario, está relacionada con el escándalo que destapó -en abril de 2016- la investigación efectuada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre la firma panameña Mossack Fonseca, cuyas actividades fueron ligadas a un complejo mecanismo para el movimiento de fondos multimillonarios, a través de sociedades anónimas y cuentas en casa de valores locales y bancos internacionales, como parte de un entramado para lavar dinero.

A través de sus cuentas oficiales, el banco confirmó que sus oficinas fueron allanadas en relación con la investigación denominada Panama Papers y aseguró que están cooperando con las autoridades.

It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.