Parlamento británico pide explicaciones a Mark Zuckerberg

Una comisión parlamentaria británica convocó al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, para abordar el uso ilícito de información personal de usuarios de la red social que hizo presuntamente la empresa Cambridge Analytica con el fin de manipular campañas electorales.

Además, el organismo británico que regula la protección de datos pidió una orden de registro de esta misteriosa empresa británica que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump, victoriosa contra todo pronóstico.

"Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso", dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la convocatoria dirigida a Zuckerberg.

"El comité ha preguntado insistentemente a Facebook cómo las empresas adquieren y retienen información de los usuarios, y en particular si se tomaron sus datos sin su consentimiento", explicó Collins.

"Las respuestas de sus representantes" a estas cuestiones "subestimaron consistentemente este riesgo y fueron engañosas", narró el diputado.

Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica la semana pasada tras conocerse que no había destruido los datos de millones de usuarios como se había acordado.

La responsable de la Comisión de Información británica pidió este martes una orden judicial para registrar Cambridge Analytica (CA).

La comisionada Elizabeth Denham pidió además a Facebook que detenga inmediatamente una auditoría en curso de Cambridge Analytica para no entorpecer el trabajo de las autoridades.

"Buscamos una orden judicial para que, como órgano regulador, podamos entrar y llegar hasta el final, inspeccionar los servidores, hacer una auditoría de datos, y que Facebook estuviera ahí nos preocupaba", dijo Denham a la BBC.

El interés en las actividades de Cambridge Analytica se redobló tras la emisión el domingo de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.

Los directivos explicaban además algunas técnicas para manipular a la opinión pública, como lanzar calumnias contra candidatos: "cosas que no tienen necesariamente que ser verdad, mientras se las crean", dijo el presidente de la compañía, Alexander Nix, al periodista encubierto de Channel 4.

"Explorar en la vida" de los candidatos para hallar trapos sucios "puede ser interesante", dijo Nix, pero tan efectivo es tenderles trampas, añadió: "ofrecerles un trato demasiado bueno para ser verdad, y asegurarse de que se graba en video". O, "enviar a algunas chicas alrededor de la casa del candidato (...) Podemos traer a unas ucranianas de vacaciones", añadió. "Estamos acostumbrados a operar... en la sombra".

CA se encarga de entregar a empresas y a organizaciones políticas, estrategias y herramientas de comunicación cruciales, basándose en el análisis de datos a gran escala ("big data") y en las nuevas tecnologías.

La empresa es filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL), y cuenta con oficinas en Nueva York, Washington y Londres. Está dirigida por Nix, un hombre de unos 40 años que pasó por la prestigiosa escuela de Eton, conocida como la 'fábrica' de las élites del Reino Unido, y por la universidad de Mánchester.