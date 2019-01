Mike Pence urge a los venezolanos a reunirse en torno a Guaidó

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó al pueblo venezolano a "hacer oír su voz" contra el presidente, Nicolás Maduro, y reunirse alrededor del líder de la oposición, Juan Guaidó, en un video lanzado en vísperas de las protestas nacionales de la oposición con el fin de derrocar el régimen de Maduro.

"Nicolás Maduro es un dictador sin poder legítimo", asegura Pence en el video, publicado el martes por la mañana en las redes sociales, que comienza con el saludo "Hola, I’m Mike Pence" y concluye de manera más ominosa con un "¡Vayan con Dios!”.

El nombre de Pence es bastante desconocido para la mayoría de los venezolanos, que solo están acostumbrados a escuchar el nombre del presidente Donald Trump en los discursos regulares televisados de Maduro.

No obstante, el video del segundo al mando del gobierno de EU ofrece un poderoso respaldo público para los esfuerzos por expulsar al líder venezolano.

En el mensaje, emitido principalmente en inglés con subtítulos en español, Pence llama "valiente" a Guaidó, recientemente juramentado presidente de la Asamblea Nacional, y dice que la asamblea es "el último vestigio de la democracia en su país".

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn