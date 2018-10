Senado de Estados Unidos confirma a Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema

Donald Trump se anotó una victoria este sábado luego que el Senado confirmara a su candidato Brett Kavanaugh para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a un mes de unas disputadas elecciones legislativas.

La cámara de senadores, encargada de ratificar o rechazar las nominaciones de los integrantes del máximo tribunal, cuyos puestos tienen carácter vitalicio, aprobó por estrecha mayoría (50-48) la designación de Kavanaugh, tras un proceso marcado por las acusaciones de agresión sexual contra el juez de 53 años, cuando era adolescente.

Con esta votación se cerraron varias semanas de encarnizada lucha política, en medio de las denuncias contra el magistrado que dividieron a la sociedad estadounidense.

Está previsto que el juez preste juramento en los próximos días, incorporándose a la jurisdicción de mayor rango de Estados Unidos, que verifica la constitucionalidad de las leyes y arbitra en los conflictos más espinosos de la sociedad, como el aborto o la pena de muerte.

El desembarco en la Suprema Corte de este conservador colocará a los jueces progresistas en minoría -cuatro de nueve- probablemente por varias décadas.

Los demócratas y los defensores de los derechos civiles se movilizaron desde la nominación de Kavanaugh en julio para intentar evitar su confirmación, con campañas y manifestaciones orientadas a cambiar el voto de los republicanos moderados.

La nominación de Kavanaugh dio lugar a intensas protestas en varias ciudades estadounidenses.

El viernes, más de 100 personas fueron detenidas en Washington. Este sábado, unos 200 manifestantes se reunieron fuera del Capitolio, agitando pancartas y coreando: "No queremos a Kavanaugh" y "Ya llega noviembre".

Las autoridades tomaron la inusual medida de cercar el Capitolio para mantener a los manifestantes alejados del edificio.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!