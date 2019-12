Shannon califica de 'muy buen primer paso' su visita a Venezuela

DIPLOMACIA

Estados Unidos calificó como "un muy buen primer paso" la interacción de alto nivel que sostuvo esta semana con Venezuela y expresó su expectativa para poder fijar pronto la fecha de una próxima reunión.

El subsecretario de Estado estadounidense Thomas Shannon advirtió que el futuro del acercamiento bilateral dependerá de cómo Caracas digiere la derrota que sufrió la víspera en la Organización de Estados Americanos. Venezuela quiso impedir que el secretario general Luis Almagro presentara un informe denunciando la alteración del orden democrático en la nación sudamericana y pidió un voto para decidirlo. Estados Unidos y otros 19 países votaron a favor de que Almagro presentara su informe.

Shannon ofreció una conferencia de prensa tras visitar durante tres días la capital venezolana, donde se reunió con el presidente Nicolás Maduro, dirigentes opositores y representantes de la sociedad civil.

La visita "fue realmente un intento para acercarnos tras la Asamblea General de la OEA y tratar de establecer canales de comunicación", dijo. "Nuestra intención es tratar de crear una cierta estructura para este diálogo y una agenda, pero es algo en lo que aún estamos trabajando. Así que esto es tentativo, naciente, pero muy importante. Tendremos que ver cuán lejos llega. Pero como un primer paso, fue muy bueno".

Shannon visitó Venezuela dos semanas después de que el secretario de estado John Kerry se reuniera con la canciller venezolana Delcy Rodríguez en República Dominicana durante la Asamblea General de la OEA.

Caracas y Washington no intercambian embajadores desde 2010.

El funcionario espera fijar pronto la fecha de una próxima reunión, pero admitió que "en buena medida dependerá de cómo Caracas digiere el voto en la OEA. Ellos están incómodos con todo el proceso. No les gusta ser señalados".

Almagro presentó su informe durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que él convocó invocando la Carta Democrática Interamericana.

De no prosperar iniciativas diplomáticas inscritas en una potencial activación de la Carta Democrática, el Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.

Shannon reiteró el apoyo estadounidense a la mediación que los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández adelantan a nombre de Unasur para que el gobierno y la oposición venezolana acuerden soluciones a la crisis multidimensional que padece su país.

Rodríguez Zapatero dijo esta semana a la OEA que ha celebrado 20 reuniones desde mayo pero la oposición venezolana asegura que no hay diálogo alguno porque no tuvo participación alguna en la designación de los tres ex mandatarios como mediadores.

"Es una decisión de las dos partes determinar si los facilitadores son los adecuados. Nuestro punto de vista es que en este momento lo son", señaló Shannon.