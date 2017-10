Trump se califica con un 10 por su respuesta en Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio este jueves 19 de octubre un 10 sobre 10 por su respuesta en Puerto Rico, donde un mes después del azote del huracán María el 80% sigue sin electricidad y su gobernador advirtió que falta mucho por delante.

El mandatario, muy cuestionado por su atención a la catástrofe en ese territorio estadounidense en el Caribe, se reunió en la Oficina Oval con el gobernador Ricardo Roselló, ante quien defendió la gestión del gobierno federal.

"Les hemos dado tanta ayuda, tan rápido. En realidad estábamos allí antes de que golpeara la tormenta", dijo Trump, en declaraciones a periodistas. Preguntado sobre cómo calificaría la respuesta de su administración en una escala de 10, Trump respondió: "Nos doy un 10". "Hemos hecho un gran trabajo", agregó.

Más de 20 mil funcionarios federales y militares trabajan en la recuperación de Puerto Rico, según datos oficiales, pero la situación está lejos de normalizarse.

María arrasó la isla el pasado 20 de septiembre como un huracán de categoría 5, la máxima por la intensidad de sus vientos, destruyendo desde su sistema de energía eléctrica y telecomunicaciones, hasta carreteras y puentes, y dejando casi sin agua potable a sus 3.4 millones de habitantes.

Hoy el 80% sigue sin electricidad, solo 65% tiene acceso al agua potable, funcionan con generador el 58% de las plantas de aguas residuales y menos del 8% de las carreteras están abiertas, según la Agencia federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). "Aún hay áreas donde no hay manera de llegar excepto en helicóptero", reconoció Trump, antes de reiterar que el trabajo de los socorristas ha sido "increíble".

Roselló, que viajó a Washington para dar seguimiento a la asignación de fondos que Puerto Rico necesita, no aventuró ninguna calificación cuando el propio Trump le preguntó sobre la respuesta gubernamental. Agradeció la ayuda a pesar de las limitaciones logísticas y dijo que el presidente había cumplido con sus peticiones, pero insistió en que se necesita hacer mucho más para evitar una crisis humanitaria mayor en la isla.

It was great to have Governor @RicardoRossello of #PuertoRico🇵🇷with us at the @WhiteHouse today. We are with you! #PRStrongpic.twitter.com/Op2xDZxvNc