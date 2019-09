Trump dice que no ejerció ‘la más mínima presión’ sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles 25 de septiembre que no ejerció “la más mínima presión” sobre Ucrania, luego que la Casa Blanca revelara una transcripción de una llamada en donde se confirma que le pidió a Kiev investigar a su rival político Joe Biden.

“No hubo la más mínima presión”, dijo Trump a los periodistas al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, un día después de que los demócratas aprovecharan la explosiva llamada para iniciar un proceso de juicio político.

“Fue una carta amistosa, no hubo presión”, repitió Trump, denunciando lo que llamó “la mayor caza de brujas en la historia de Estados Unidos”.

Trump pidió a su par ucraniano investigar a Biden, según la transcripción de una llamada telefónica entre ambos dirigentes.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!