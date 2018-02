Trump insiste en que hay que armar a maestros en escuelas

El presidente estadounidense Donald Trump insistió el jueves en la necesidad de armar a los maestros en las escuelas, aunque aclaró que eso no significaba dar armas a todos.

"Yo nunca dije 'dar armas a los maestros' como informaron Noticias Falsas @CNN & @NBC. Lo que dije es estudiar la posibilidad de dar 'armas ocultas a maestros idóneos con experiencia en entrenamiento militar o especial - solo los mejores'", tuiteó.

También insistió que empleados armados podrían devolver el fuego a los agresores: "¡ATAQUES TERMINARÍAN!" y "¡GRAN DISUASIÓN!", añadió.

En la víspera, el presidente recibió en la Casa Blanca a los adolescentes que sobrevivieron a la masacre de la semana pasada en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, así como a los padres de las víctimas, para demostrar que está resuelto a combatir la violencia armada.

El episodio más reciente, tras las masacres de años anteriores en Connecticut y Colorado, ha dado impulso a una movilización creciente a favor de imponer mayores controles sobre las armas.

Trump pidió a sus invitados que sugirieran soluciones y dieran sus opiniones.

No apoyó propuesta concreta alguna, pero prometió tomar medidas y se mostró interesado en los distintos enfoques.

Will be meeting with Lawmakers today at 11:30 A.M. to discuss School Safety. Next week it will be with our Nation’s Governors. It’s been many years of all talk, no action. We’ll get it done!