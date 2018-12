Trump sugiere que la tregua comercial con China puede prolongarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el martes la posibilidad de prolongar la tregua comercial de 90 días negociada con su homólogo chino, Xi Jinping, para desactivar la disputa comercial provocada por Washington.

El plazo comenzó a correr el 1 de diciembre, cuando Trump se reunió en Buenos Aires con Xi al margen de la cumbre del G20 y acordó trabajar para lograr un acuerdo para retirar los aranceles en cientos de miles de millones de dólares impuestos por ambas partes al comercio bilateral.

Sin embargo, Trump no descartó ahora que esa tregua se extienda más allá del 1 de marzo próximo. “Las negociaciones con China ya han comenzado.

A menos que se prolonguen, finalizarán en 90 días a partir de la fecha de nuestra maravillosa y cálida cena con el presidente Xi en Argentina”, escribió Trump en Twitter.

The negotiations with China have already started. Unless extended, they will end 90 days from the date of our wonderful and very warm dinner with President Xi in Argentina. Bob Lighthizer will be working closely with Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross and Peter Navarro.....

......on seeing whether or not a REAL deal with China is actually possible. If it is, we will get it done. China is supposed to start buying Agricultural product and more immediately. President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember,......