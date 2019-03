Trump sale victorioso por el informe de Mueller, sus opositores dudan

El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró completamente exonerado luego de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller destacara la ausencia de evidencia de colusión con Moscú durante las elecciones de 2016, aclarándole el horizonte para buscar la reelección.

Pero el fiscal no "exonera" al presidente estadounidense de la acusación de obstrucción a la justicia en el tema ruso, según un resumen del informe de Mueller publicado el domingo, lo que deja dudas que sus adversarios demócratas se preparan para explotar.

Las conclusiones de la investigación Mueller, divulgadas por el fiscal general Bill Barr, constituyen una victoria para el presidente, que repetía desde hacía meses que no había existido "colusión" alguna con Rusia, y una bocanada de oxígeno al millonario republicano de cara a las elecciones de 2020, donde buscará un nuevo mandato de cuatro años.

"No (hubo) colusión, ni obstrucción, EXONERACIÓN total", tuiteó el domingo el presidente, que desde hace meses denunciaba una "caza de brujas" orquestada por los opositores demócratas.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!