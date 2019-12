Uber defiende selección de choferes tras balaceras

Uber se enfrenta una vez más a serias dudas sobre su seguridad después de que uno de sus conductores fue acusado de asesinato.



La empresa de taxis con base en una aplicación para celular, con sede en San Francisco, defendió su selección de choferes el lunes, diciendo que no podía haber anticipado que Jason Dalton iba a iniciar balaceras aleatorias que dejaron media decena de muertos en Kalamazoo el sábado por la noche.



Uber dijo que sus procedimientos de seguridad son sólidos y que no tienen que cambiar.



Sin embargo, algunos expertos dicen que la empresa necesita revisar más a fondo a los posibles conductores si quiere convencer a los clientes de que el servicio es seguro, incluso aunque coincidan en que Dalton no levantó sospechas porque no tenía antecedentes penales.





A principios de este mes, la empresa acordó pagar $28.5 millones en dos acuerdos extrajudiciales por dos demandas presentadas por clientes engañados sobre los procedimientos de seguridad y las tarifas.







Dalton, que llevaba menos de un mes como conductor de Uber, fue acusado el lunes por el asesinato de seis personas. Los tiroteos comenzaron el sábado por la noche y se prolongaron durante casi cinco horas. El fiscal del condado de Kalamazoo dijo que Dalton realizó servicios tras las primeras balaceras y probablemente después de las siguientes. El jefe de seguridad de Uber, Joe Sullivan, dijo que Dalton pasó el control de antecedentes y que recibió autorización para trabajar en el servicio el 25 de enero. Había realizado poco más de 100 trayectos y tenía una valoración de 4.73 estrellas sobre cinco posibles. Hasta el sábado, Uber no tenía razones para pensar que algo iba mal, explicó Sullivan. “Ningún control de antecedentes habría levantado sospechas y anticipado esta situación”, dijo. Con todo, el incidente generó nuevas dudas sobre la seguridad de Uber.