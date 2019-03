Estados Unidos exige la liberación del jefe de despacho de Juan Guaidó

Estados Unidos exigió este jueves a Venezuela que libere inmediatamente al jefe de despacho de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado del país sudamericano por más de 50 países, y prometió arremeter contra los responsables.

"Estados Unidos condena los allanamientos hechos por los servicios de seguridad de (Nicolás) Maduro y la detención de Roberto Marrero", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter.

"Pedimos su liberación inmediata. Exigiremos responsabilidades a los involucrados" en el arresto, agregó.

The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of Roberto Marrero, Chief of Staff to Interim President @jguaido. We call for his immediate release. We will hold accountable those involved.