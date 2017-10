Estados Unidos descarta firmar tratado de prohibición de armas nucleares

Estados Unidos "no firmará" el tratado de prohibición de armas atómicas defendido por la organización ganadora del Premio Nobel de la Paz, pero reafirmó el viernes su compromiso de "crear las condiciones para el desarme nuclear".

"Este tratado no hará que el mundo sea más pacífico, no conducirá a la destrucción de ninguna arma nuclear, ni fortalecerá la seguridad de ningún estado", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, subrayando que el texto apoyado por la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) no es apoyado por ningún país que tenga la bomba atómica.

"El anuncio de hoy no cambia la posición de Estados Unidos sobre este tratado", que "ignora los desafíos de seguridad actuales haciendo necesaria la disuasión nuclear", insistió, unas horas después de la atribución del Premio Nobel a la ICAN.

La ICAN es una coalición de organizaciones no gubernamentales que obtuvo una gran victoria en julio en la ONU cuando decenas de países lanzaron la firma de un tratado que prohibía las armas atómicas.

Pero el alcance del texto sigue siendo simbólico debido al boicot de potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia o las que aspiran abiertamente a convertirse en una como China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Sin embargo, Estados Unidos sigue "comprometido con cumplir sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear", firmado por la mayoría de las principales potencias, "y trabajando con todos los países para mejorar la seguridad internacional" y "la reducción de los riesgos nucleares en todo el mundo", según el mismo portavoz del Departamento de Estado.