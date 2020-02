MéXICO

El secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso mexicano, Alejandro Encinas, dijo este martes, que existe un video con audio sobre la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán que muestra la red de complicidades que tejió el narcotraficante para evadirse.

El líder del cártel de Sinaloa se evadió de la cárcel Altiplano I, en el central Estado de México, el pasado 11 de julio a través de un túnel de 1.5 kilómetros, su segunda fuga de una prisión de máxima seguridad tras la que protagonizó en 2001.

Video oculto de fuga de 'El Chapo' revela red de complicidades, dice senador

"El video existe y es determinante para identificar el nivel de complicidades en la fuga del Chapo", dijo Encinas.

De acuerdo con el senador izquierdista, "en estos últimos días consignaron a los responsable de ejecutar el monitoreo (al reo), pero esto es insuficiente porque el solo hecho de que se haya registrado el sonido de un rototaladro implica la complicidad de varios niveles".

Estarían implicadas personas del propio penal Altiplano I, el Sistema Penitenciario, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Comisión Nacional de Seguridad. "Evidentemente fueron las complicidades lo que permitió la fuga", aseveró.

Refirió que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tuvo conocimiento de la existencia de "otro video distinto al que dieron a conocer a la opinión pública" las autoridades cuando días después de la fuga el grupo legislativo visitó el reclusorio.

En el penal, los miembros de la Comisión visitaron el centro de videovigilancia pero "nunca" se les informó que había un módulo alterno de vigilancia del Cisen y tampoco se enteraron de que "había un centro espejo" en la Comisión Nacional de Seguridad.

Dijo que una versión periodística de la revista Proceso indicó que existía un video con audio y a pesar de que distintas autoridades le negaron la existencia del mismo, él solicitó el 7 de agosto al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, que le proporcionara una copia.

"Hace 15 días recibí una respuesta verbal del subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, en la que me dice que no era posible que me entregarán copia del video porque forma parte de la averiguación previa, respuesta que esperaba pero que también significa que el video existe", apuntó.

Encinas dijo que la importancia de esa grabación radica en "conocer todos los movimientos" de la fuga del narcotraficante "pero en particular el nivel de compenetración y penetración de la delincuencia organizada en todos los órdenes del Sistema Penitenciario, "incluso en todos los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano".