Panamá, 21 de junio del 2026
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    Según conteo preliminar

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia

    EFE
    El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia
    El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella reacciona en Barranquilla (Colombia). EFE

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia con 12.931.544 votos (49.65%), una estrecha ventaja de 245.738 papeletas (0.95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99.65% del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

    Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.684.994 votos, equivalentes al 48.70%, indica el conteo preliminar del organismo electoral.

    La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

    La ventaja de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es menos de la mitad de los 659.1340 votos con la que se impuso en primera vuelta, el pasado 31 de mayo, lo que indica que aunque ambos candidatos aumentaron su caudal, Cepeda lo hizo en una proporción mayor.

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia
    Fotografía de archivo que muestra al candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella hablando en un acto de campaña, en Cartagena (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

    Igualmente hoy hubo 426.013 votos en blanco, equivalentes al 1,63%, y 220.507 votos nulos (0.83%), mientras que 29.455 tarjetas electorales no fueron marcadas, lo que equivale al 0.11%.

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia
    Jurados de votación realizan el conteo de votos en Bogotá (Colombia). EFE/Natalia Pedraza

    Hasta el momento ni De la Espriella ni Cepeda se han pronunciado sobre el resultado de esta reñida votación sobre la que el presidente Petro dijo que “hay muchas irregularidades” por lo que reiteró que la última palabra la tendrá el escrutinio a cargo de más de 9,000 jueces de la República y notarios.

    Información en desarrollo...

    EFE

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