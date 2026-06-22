Abelardo de la Espriella llama a la unidad en una Colombia dividida después de las elecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ultraderechista Abelardo de la Espriella llamó este domingo a la unidad nacional y prometió gobernar para todos los colombianos después de imponerse por un estrecho margen de menos de un punto porcentual al izquierdista Iván Cepeda en las elecciones presidenciales más reñidas de la historia reciente, aunque el resultado definitivo dependerá del escrutinio oficial.

Con el 99.99% de las mesas informadas en el conteo preliminar por la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12.959.542 votos (49.66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48.70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La diferencia, de solo 250.830 votos, equivalente a 0.96 puntos porcentuales, es muy inferior a la que vaticinaban las encuestas y menos de la mitad de los más de 673.138 papeletas (2.84%) con las que el ultraderechista ganó en primera vuelta.

“A partir de este momento terminan la campaña electoral, las divisiones y los enfrentamientos políticos”, afirmó De la Espriella ante miles de seguidores congregados frente al monumento Ventana al Mundo de Barranquilla, donde dio su primer discurso tras recibir los resultados y reivindicó su victoria como el inicio de una nueva etapa para el país.

Captura de video de Abelardo de la Espriella (d) junto a su fórmula para la vicepresidencia José Manuel Restrepo este domingo. EFE/Juan Diego López

El abogado y empresario de 47 años aseguró que no habrá “vencedores ni vencidos” y prometió ejercer la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, como un símbolo de unidad nacional: “Seré el presidente de todos los colombianos”.

Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la esperanza.



Hoy es una noche maravillosa en que brilló la democracia y Colombia demostró su grandeza.



Esta es la noche en la que marcamos un nuevo orden: la Patria Milagro.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/aaaWi0ZM8p — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 22, 2026

“A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad”, expresó De la Espriella.

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Participación récord del 63.59%

La jornada estuvo marcada por una participación histórica con más de 26.3 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas, lo que representa el 63.59 % del censo electoral, una cifra sin precedentes en una segunda vuelta presidencial en Colombia.

Sin embargo, el cierre de la votación no disipó completamente la tensión política acumulada durante tres semanas de campaña marcadas por acusaciones cruzadas, denuncias de corrupción, cuestionamientos al sistema electoral y advertencias sobre posibles protestas posteriores a los comicios.

Cepeda reconoció los resultados preliminares divulgados por la autoridad electoral, pero anunció que su campaña impugnará 33,000 mesas de votación durante el escrutinio.

“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, el presidente Petro, que hasta ahora no ha aceptado el resultado de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, señaló que aceptará el resultado definitivo de la segunda una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes.

Petro también dejó abierta la posibilidad de reconocer una victoria de De la Espriella si así lo confirman los escrutinios, aunque denunció supuestas irregularidades y pidió a sus seguidores acompañar la revisión de las actas.

“Si Abelardo es realmente después de los escrutinios el nuevo presidente cometerá un grave error al echar para atrás las reformas conseguidas y las que estaban en trámite”, escribió Petro en su cuenta de X.