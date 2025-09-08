Panamá, 08 de septiembre del 2025

    TENSIÓN REGIONAL

    Diosdado Cabello pide a los venezolanos prepararse en ‘todos los frentes’ ante despliegue de Estados Unidos

    EFE
    Personas caminan durante una marcha en respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Ronald Peña

    El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió este lunes a los venezolanos prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

    Recuento de una semana de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el ataque a la supuesta narcolancha venezolanaBuques, milicias y denuncias: Venezuela cierra filas contra la ‘amenaza’ de Estados Unidos

    “Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, manifestó Cabello en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    Asimismo, el también ministro de Interior indicó que prepararse para “esta batalla” significa que “los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria”.

    “Si de algo nosotros tenemos que cuidarnos es de los internos que estarían dispuestos a trabajar para el imperialismo”, señaló el chavista, sin abundar en detalles.

    Cabello anunció que el fin de semana el PSUV debatirá y recibirá propuestas para defender al país de lo que Caracas denuncia como las “amenazas” que representa la movilización militar de Estados Unidos.

    Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que el país permanece en alerta y sin miedo ante la operación de Estados Unidos en el Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de “régimen”.

    En una rueda de prensa transmitida por VTV, Padrino López aseguró que “todo el despliegue” militar de Estados Unidos en el Caribe está “apuntando a Venezuela” y, añadió, las autoridades locales se mantienen atentas.

    Para el ministro de Defensa, Estados Unidos mantiene una “amenaza militar sin precedentes” y, “en paralelo”, aseguró, pretende “desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas), provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar también que salgan por ahí traidores”, por lo que llamó a consolidar “la estabilidad interna del país”.

    Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura “contaminan” las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

    El USS Sampson es uno de los destructores estadounidenses desplegados en el Caribe. Getty Images

    Venezuela, en respuesta, ha movilizado buques y de millones de milicianos, y, además, ha llamado a la ONU y a la comunidad internacional en general a pronunciarse.

