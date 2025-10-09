Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SEGURIDAD

    El ejército israelí dice seguir rodeando la ciudad de Gaza; advierte que volver es ‘peligroso’

    EFE
    El ejército israelí dice seguir rodeando la ciudad de Gaza; advierte que volver es ‘peligroso’
    Soldados israelíes en la frontera entre Gaza e Israel. Reuters

    Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) avisaron en la madrugada de este jueves que siguen rodeando la ciudad de Gaza, “donde volver es extremadamente peligroso”, después de que Israel y Hamás firmaran un acuerdo para una primera fase del plan de paz.

    +info

    Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruidaLa ONU celebra el acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente

    “La zona al norte de Wadi Gaza todavía se considera una zona de combate peligroso”, advirtió en X Avichay Adraee, el portavoz de las FDI para medios árabes, quien también avisó a los gazatíes de que se mantengan alejados del Ejército israelí.

    “Por su propia seguridad, absténganse de volver hacia el norte o de acercarse a zonas donde las FDI estén estacionadas y operen en cualquier lugar de la Franja, incluido el sur y el este de la Franja, hasta que no se emitan instrucciones oficiales”, agregó.

    En la madrugada de este jueves, todavía miércoles en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un primer acuerdo entre Hamás e Israel para liberar a todos los rehenes y empezar una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de su Gobierno para el mismo jueves con el objetivo de ratificar el acuerdo.

    Antes de que se pronunciara Adraee, el canal oficial de Telegram de las FDI publicó un comunicado que asegura que el Ejército “da la bienvenida a la firma del acuerdo para el regreso de los rehenes”.

    Según el comunicado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, instruyó a todas las fuerzas para “preparar defensas sólidas y estar preparados para cualquier escenario”. También dio las órdenes necesarias para “liderar la operación para el regreso de los rehenes”.

    “El desplazamiento de las fuerzas se llevará a cabo según las instrucciones de la directiva política”, agregó.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • Fiscalía imputará cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más