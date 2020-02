El Salvador: Bukele da ultimátum de una semana a diputados para que aprueben préstamo

MILITARES SE TOMAN LA ASAMBLEA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, clave para el plan nacional de lucha contra las pandillas y epicentro del actual enfrentamiento entre ambos poderes.

Hablando desde una tarima a seguidores y empleados estatales congregados en las cercanías del Congreso para presionar a los legisladores a aprobar el préstamo de 109 millones de dólares, Bukele dijo: "Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)".

El crédito, que será usado para el equipamiento del ejército y la policía, es clave para avanzar en el plan del gobierno contra las violentas pandillas.

Momentos antes de hacer el ultimátum, Bukele ingresó en un hecho insólito al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y se dispuso a orar: "La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración", dijo.

Luego se paró, salió del recinto y se dirigió a sus seguidores afuera del Congreso, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera "paciencia" con los legisladores. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele gobierna con una minoría en la Asamblea unicameral.

Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

Los medios de comunicación salvadoreños reportaron que elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Ejército irrumpieron en el Salón Azul, del recinto legislativo, ante el asombro de los pocos diputados que atendieron la convocatoria de Bukele para la sesión extraordinaria de este domingo a las 3:00 p.m.

Diputadas como Felissa Cristales, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de ultraderecha), que abogaba por brindarle el apoyo al presidente Bukele, decidió abandonar la Asamblea, ante lo que calificó como un atropello a la “democracia” por parte del Ejecutivo.

El hecho se produjo a pesar de que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, había convocado el sábado a los parlamentarios a sesionar sobre el polémico préstamo el lunes, luego de que fracasara esa noche un intento de celebrar una sesión extraordinaria.

El viernes surgió una confrontación entre Bukele y el Legislativo, cuando el presidente -apoyado en una resolución del consejo de ministros- llamó a la Asamblea a sesionar de manera extraordinaria el fin de semana para aprobar el préstamo.

El mandatario se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pero la Asamblea le respondió que la convocatoria era “improcedente” porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.

Me gustó ver esos curules vacíos. Se me hizo más fácil imaginarlos llenos de personas honestas que trabajen por el pueblo.



Tal vez el 28F, tal vez cuando el pueblo lo decida.



Pidámosle siempre sabiduría a Dios. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 9, 2020

Bukele entonces llamó a sus seguidores a apelar al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros.

El presidente recordó que los diputados pueden ser sacados de la Asamblea en las próximas elecciones legislativas que se realizarán el 28 de febrero de 2021. “¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué vamos a tomar por la fuerza?”, dijo. “Aunque la Constitución les da el derecho y yo no se los voy a impedir, yo les pido paciencia”, añadió. Su audiencia no se tomó a bien el pedido de espera y se repetían varios “no” desde el públic

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios”, condicionó. “Una semana... en una semana nos convocamos acá, los vamos a convocar como Consejo de Ministros y si no aprueban yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución”, reiteró, refiriéndose otra vez al derecho a la insurrección.

Para los pseudo abogados de los mismos de siempre, que dicen que estamos “interpretando mal” el artículo 167, numeral 7 de la Constitución.



Les dejo (adicionalmente) el artículo 64, numeral 2, del Reglamento Interno de la misma Asamblea Legislativa: pic.twitter.com/UNmgYe4p0G — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 9, 2020

Este domingo, la Unión Europea expresó en un comunicado la "gran preocupación" que ha causado el "enfrentamiento" entre las instituciones salvadoreñas.

Nuevamente, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, hizo un llamado al diálogo y a mantener la calma ante la situación surgida por la convocatoria del presidente Bukele.

Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) pidió el "retiro de las Fuerzas Armadas" del recinto legislativo, entre otras medidas, para desactivar la crisis.

Por otro lado, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está analizando desde ayer las acciones por una posible vulneración del estado de derecho en el país debido a la presión que Bukele y diferentes instituciones del Ejecutivo (Fuerza Armada y Policía Nacional Civil) mantienen contra los diputados de la Asamblea Legislativa para que le aprueben un crédito por $109 millones para el plan Control Territorial que busca combatir a las pandillas.

Las pandillas son responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.

