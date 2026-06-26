Caos en Venezuela tras doble terremoto: videos revelan el impacto de la tragedia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

24 horas después de los terremotos que sacudieron Venezuela, familias buscan por sí mismos a sus desaparecidos entre los escombros. Angustia, desesperación e incertidumbre.

Eran aproximadamente las 7:00 p.m. en Venezuela cuando el suelo empezó a moverse. Las ventanas vibraban, las lámparas se balanceaban y los enseres comenzaban a caer. De repente, edificios enteros empezaron a colapsar. Fueron segundos que parecieron eternos. Miles de venezolanos salieron a las calles sin saber qué tan grave era el terremoto que acababa de sacudir al país ni la magnitud de la tragedia que comenzaba a desarrollarse.

Se trataba de un catastrófico doblete sísmico que sacudió al país suramericano la tarde del miércoles 24 de junio de 2026. La tierra se sacudió: dos potentes terremotos consecutivos, de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, estremecieron el norte y el centro del país con apenas 39 segundos de diferencia.

Con el paso de los minutos, las redes sociales se llenaron de videos que mostraban una realidad difícil de asimilar: edificios reducidos a escombros, personas corriendo en medio de nubes de polvo, familias abrazándose y llorando y otras buscando desesperadamente a sus seres queridos. Lo que había comenzado como una tarde cualquiera de miércoles se convirtió, para miles de personas, en una noche marcada por la incertidumbre.

Entre las imágenes que más han conmovido está la registrada por una cámara de seguridad que captó a una pareja de adultos mayores aferrándose de las manos mientras el edificio se sacudía violentamente. Con la corta frase "Amor, no te vayas" y tomados de la mano, permanecieron juntos durante todo el movimiento sísmico, una escena que rápidamente se convirtió en símbolo de la angustia y la resiliencia que dejó el doblete sísmico.

Mientras ese video recorría el mundo, miles de familias emprendieron una búsqueda mucho más desesperada: encontrar a quienes quedaron atrapados entre los escombros o perdieron todo contacto tras la caída de las redes de comunicación en las zonas afectadas. Otras continúan esperando noticias de familiares desaparecidos, aferradas a la esperanza de que sean encontrados con vida.

Tras los terremotos en Venezuela, miles de personas han sido reportadas como desaparecidas. Si no has logrado localizar a un familiar o conocido, puedes reportarlo en https://t.co/9MLAhLgJ9S.



Asimismo, si te encuentras en Venezuela, puedes informar sobre derrumbes, colapsos de… pic.twitter.com/gevCGtwteZ — La Prensa Panamá (@prensacom) June 26, 2026

Las zonas más golpeadas incluyen el norte de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Caracas y La Guaira, donde los daños son visibles en viviendas, edificios, carreteras y otras infraestructuras. Las imágenes difundidas por medios internacionales muestran ciudades profundamente afectadas, rutas aéreas cerradas temporalmente y equipos de rescate trabajando contrarreloj entre los escombros, algunos de ellos conformados por vecinos y voluntarios, ya que el Estado no ha tenido capacidad para atender toda la zona afectada, de acuerdo con denuncias de ciudadanos y periodistas que transmiten en vivo a través de las redes sociales.

La agencia de noticias EFE también lo ha dicho. Los habitantes de La Guaira son presa de la desesperación ante la escasa presencia de autoridades y cuerpos de rescate, por lo que muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus allegados. La agencia también informó que los saqueos a comercios ya han empezado en esta zona.

🚨‼️Solo salen de sus madrigueras si es para matraquear y robar. Inmundicias humanas.



No puede ser que los mismo que deberían apoyar a el pueblo estén robando no más de esto espero que los consigan y los pongan a pagar cárcel policías de mierd****#Venezuela pic.twitter.com/ONLc7o5q8S — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Tomas aéreas de La Guaira revelan cómo, donde antes se encontraban altas edificaciones, hoy solo hay escombros esparcidos, en los que miembros de la policía y residentes buscan afanosamente rescatar a personas que están atrapadas.

En la red social X un joven, frente a las cámaras, pide apoyo a las autoridades. A sus espaldas se encuentra una construcción derruida y, debajo de ella, sus familiares. “En la mañana nos respondían, ya dejaron de responder”, dice al borde las lágrimas, mientras mira con impotencia la destrucción.

#Ahora | 4:50 p.m. Catia La Mar, residencias Aguja Azul. La situación en el estado La Guaira es muy crítica tras los recientes eventos. Se reportan afectaciones en la zona y se mantiene la alerta. #Venezuela pic.twitter.com/VW1Ga9HoPJ — freddyzur (@freddyzur) June 25, 2026

Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros, otra emergencia se vive dentro de los hospitales. Salas de urgencias saturadas, pacientes atendidos en pasillos y médicos trabajando sin descanso forman parte de la otra cara del desastre, donde cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Ese es el caso del Hospital José María Vargas, en La Guaira, donde la emergencia ha sobrepasado la capacidad de atención. Ante la llegada constante de heridos, algunos pacientes reciben asistencia o esperan ser atendidos incluso en el estacionamiento del centro médico.

Hospital Jose Maria Vargas de La Guaira . Colapsado. Se usa el estacionamiento. #Venezuela 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/NWB4f3Xr5Y — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Por otro lado, en Caracas, el temor no aminoró con el paso de las horas. Al contrario, debido a las constantes réplicas, cientos de personas tomaron la decisión de pasar la noche en las calles.

Era un día feriado en Venezuela por la Batalla de Carabobo, por lo que la mayoría de los caraqueños se encontraba en sus hogares. En redes sociales, numerosos usuarios narran que el temblor fue largo y estruendoso; los edificios crujían, las motocicletas caían en las calles y muchas personas tenían dificultades para mantenerse en pie.

#25Jun | Vista aérea de La Guaira, Venezuela Imágenes recientes muestran la ciudad costera tras los sismos, con sectores del litoral central fuertemente afectados. Desde el aire se aprecia el contraste entre el mar Caribe y zonas urbanas con daños estructurales visibles,… pic.twitter.com/2UDnQoDU84 — freddyzur (@freddyzur) June 25, 2026

Tras la conmoción inicial, los barrios de Altamira y Los Palos Grandes, en Caracas, se convirtieron en el epicentro de la tragedia. Las imágenes muestran cómo edificios quedaron convertidos en escombros.

En otras áreas se reportaron profundas grietas en estructuras y carreteras. En el Centro Comercial Ciudad Tamanaco colapsó parte de una rampa de acceso, mientras que en el principal aeropuerto del país los techos interiores se vinieron abajo, dejando pasillos cubiertos de escombros.

🇻🇪 #ÚltimaHora IMPRESIONANTE RESCATE. Tenemos el video del momento exacto en que sexagenario es salvado de los escombros del Edificio Rita en SAN BERNARDINO (Caracas). @ChacoCma @GastonLevar



En las imágenes se ve cómo sonríe al ver a los paramédicos y rescatistas llegar a él,… pic.twitter.com/K2aOMEOyto — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Pero, entre todo el sufrimiento, hay imágenes que aún mantienen viva la esperanza, como la de un adulto mayor rescatado con vida en un barrio de la capital. Sin fuerzas y visiblemente exhausto, al ver a los rescatistas les responde con una sonrisa que solo la gratitud parece poder explicar.

Más de 24 horas después del siniestro, miles de familias siguen esperando frente a edificios reducidos a escombros. Cada sonido de una máquina detenida o de un rescatista pidiendo silencio renueva la esperanza de encontrar a alguien con vida. En Venezuela, el terremoto terminó en cuestión de segundos. Para miles de personas, la tragedia apenas comienza.