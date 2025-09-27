Farruko comparte tarima con artistas urbanos en la Plaza 5 de Mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Farruko se encuentra en Panamá desde hace varios días. Tras participar en la gala de los Premios Juventud 2025, celebrados el jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, el artista sorprendió este viernes con una actividad abierta al público en la Plaza 5 de Mayo.

El evento, transmitido en la plataforma TikTok, reunió a cientos de seguidores que, pese a la lluvia, se dieron cita para disfrutar de un espectáculo gratuito.

Farruko, acompañado del DJ Chiqui Dubs, cantó y también abrió espacio para que artistas emergentes del género urbano estuvieran con él en tarima y compartieran su talento.

Entre algarabía y gritos de emoción, Farruko saludó al público con un efusivo: “Qué xopa PTY”.

A su llegada, fue rodeado por fanáticos que buscaban fotos y videos con él, y en el escenario recibió un detalle en forma de cédula panameña.

La actividad duró alrededor de una hora. Al finalizar, Farruko agradeció el respaldo de Panamá a su carrera y destacó que el país tiene “mucho talento” y que vienen nuevos proyectos conjuntos con artistas locales.

