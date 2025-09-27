Panamá, 27 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DE VISITA EN PANAMÁ

    Farruko comparte tarima con artistas urbanos en la Plaza 5 de Mayo

    Getzalette Reyes
    Farruko sorprende en Plaza 5 de Mayo.

    El cantante, compositor y productor puertorriqueño Farruko se encuentra en Panamá desde hace varios días. Tras participar en la gala de los Premios Juventud 2025, celebrados el jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, el artista sorprendió este viernes con una actividad abierta al público en la Plaza 5 de Mayo.

    Farruko (al centro) se presentó junto al rapero venezolano Louis BPM y Makaco El Cerebro en los Premios Juventud 2025 celebrados en Panamá. @PremiosJuventud

    El evento, transmitido en la plataforma TikTok, reunió a cientos de seguidores que, pese a la lluvia, se dieron cita para disfrutar de un espectáculo gratuito.

    Farruko, acompañado del DJ Chiqui Dubs, cantó y también abrió espacio para que artistas emergentes del género urbano estuvieran con él en tarima y compartieran su talento.

    Entre algarabía y gritos de emoción, Farruko saludó al público con un efusivo: “Qué xopa PTY”.

    Sech, Boza y Farruko, en los Premios Juventud 2025.

    A su llegada, fue rodeado por fanáticos que buscaban fotos y videos con él, y en el escenario recibió un detalle en forma de cédula panameña.

    Farruko comparte tarima con artistas urbanos panameños en Plaza 5 de Mayo.

    La actividad duró alrededor de una hora. Al finalizar, Farruko agradeció el respaldo de Panamá a su carrera y destacó que el país tiene “mucho talento” y que vienen nuevos proyectos conjuntos con artistas locales.

    [Lea también: Premios Juventud 2025 en Panamá: momentos inolvidables de la primera edición fuera de Estados Unidos]

