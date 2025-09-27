Panamá, 28 de septiembre del 2025

    MENSAJE DE ESPERANZA

    Farruko visita La Nueva Joya y canta con reclusos en Panamá

    Getzalette Reyes
    Farruko inspira a reclusos en Panamá. Cortesía

    Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido artísticamente como Farruko, continúa con su visita a Panamá.

    El cantante, compositor y productor puertorriqueño se reunió con más de 300 privados de libertad del Centro Penitenciario La Nueva Joya, donde envió un mensaje de esperanza y segundas oportunidades.

    “No vengo como artista, vengo como una persona que también cometió errores y que cree en las segundas oportunidades”, expresó Farruko, según declaraciones divulgadas por el Ministerio de Gobierno.

    Durante el conversatorio, el artista relató pasajes de su vida personal, cómo superó tropiezos y cómo encontró en la música una herramienta para transformar su vida y la de otros.

    “No se trata de lo que logremos en la vida, sino de qué dejamos, a quién marcamos, a quién ayudamos. Muchas veces el ego y el afán de pertenecer nos llevan a errores que no medimos, pero siempre se puede empezar de nuevo”, reflexionó.

    El momento también incluyó un gesto especial. Ángel Miguel Cedeño, privado de libertad, fue el autor de una escenografía inspirada en Farruko y en los Premios Juventud 2025 celebrados en días pasados en ciudad de Panamá.

    “Este día fue muy especial, porque nos enseñan a resocializarnos. Me encantó que a Farruko le gustara mi dibujo”, dijo Cedeño.

    Al cierre de la actividad, el artista Farruko, intérprete de Tiempos Buenos —tema que habla sobre la esperanza en días mejores—, cantó junto a los reclusos, generando una atmósfera de unión y emoción.

    Farruko lleva mensaje de segundas oportunidades a privados de libertad en Panamá. Foto/Cortesía

    La visita se sumó a otra sorpresa que el artista ofreció este viernes en la Plaza 5 de Mayo, donde realizó una presentación gratuita. Allí, además de interpretar algunos de sus éxitos, abrió espacio para que artistas emergentes del género urbano compartieran escenario y mostraran su talento.

