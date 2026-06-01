Gustavo Petro no acepta el resultado electoral que dio a Abelardo de la Espriella como el más votado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

El mandatario reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

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