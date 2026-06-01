Panamá, 01 de junio del 2026

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    ELECCIONES EN COLOMBIA

    Gustavo Petro no acepta el resultado electoral que dio a Abelardo de la Espriella como el más votado

    EFE
    Gustavo Petro no acepta el resultado electoral que dio a Abelardo de la Espriella como el más votado
    El presidente de Colombia Gustavo Petro muestra el tarjetón electoral este domingo en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

    “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X.

    El mandatario reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

    [Lea también: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia]

    EFE

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