Panamá, 02 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Oleada de desplazamientos

    Intensos bombardeos israelíes provocan desplazamientos en el sur del Líbano

    EFE
    Intensos bombardeos israelíes provocan desplazamientos en el sur del Líbano
    Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut (Líbano). Israel lanzó una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, después de que el grupo chií libanés Hizbulá perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío. EFE/Edgar Gutiérrez

    El sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut registraron la madrugada de este lunes una oleada de desplazamientos, en medio de intensos bombardeos israelíes contra ambas regiones después de que el grupo chií libanés Hizbulá lanzara un ataque contra el norte del Estado judío.

    +info

    Trump prevé que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con IránIsrael ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militarEl ayatolá Alireza Arafi es nombrado como el líder supremo interino de Irán

    La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de un “gran éxodo” de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país, ambas alcanzadas por una serie de fuertes ataques en medio de la noche.

    Según pudo constatar EFE, las carreteras para entrar a Beirut desde el sur permanecen colapsadas debido al gran número de vehículos en circulación.

    La misma estampa tuvo lugar al inicio de la guerra abierta con Israel a finales de septiembre de 2024, cuando alrededor de 1,2 millones de personas abandonaron en cuestión de días sus hogares, principalmente en el suburbio beirutí del Dahye, el sur del Líbano y el oriental Valle de la Bekaa.

    Aquella huida, que se prolongó durante más de dos meses, supuso la mayor crisis de desplazados en la historia del pequeño país mediterráneo, de acuerdo con las autoridades.

    Hizbulá atacó esta medianoche unas instalaciones militares en el norte de Israel en respuesta al asesinato del máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra la República Islámica, aliada clave del grupo libanés.

    Tras la acción de Hizbulá, la primera desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024, el Estado judío comenzó a bombardear presuntos objetivos del movimiento en diferentes áreas del Líbano.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más