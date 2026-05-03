Machado pide un nuevo CNE para la convocatoria de elecciones en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder hace el pedido para garantizar elecciones confiables y que el nuevo CNE “cumpla lo que dice la Constitución venezolana”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha defendido la necesidad de renovar “lo antes posible” el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que cumpla las normas establecidas en la Constitución y que sirva de paso previo para la convocatoria de elecciones en el país.

“Por supuesto que, partiendo de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que cumpla con lo que dice la Constitución venezolana claramente, que no deben ser personas afiliadas a ninguna parcialidad política, partido político, personas que tengan unas condiciones de honorabilidad, de credibilidad, que nos den confianza a todos”, ha declarado durante la gala de premios de la Orquesta de las Américas celebrada en Washington D.C, según recoge la cadena NTN24.

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Considera necesario también “hacer una depuración del registro electoral” y permitir que millones de venezolanos tanto dentro como fuera del país puedan inscribirse o actualizar sus datos. Asimismo debe de haber “un proceso de observación continua por parte de instituciones especialistas en la materia electoral internacionales”.

Machado ha apelado también al “desmontaje de la estructura represiva” como algo “fundamental” y ha subrayado que aún no se han cumplido los objetivos prioritarios establecidos por el Gobierno de Estados Unidos.

Como ejemplo ha puesto “la liberación de todos los presos políticos”, porque considera que aún quedan 500 detenidos, así como el desmontaje de los centros de tortura y la garantía de libertad de expresión.

Ha sido también interrogada sobre su regreso a Venezuela, a lo que Machado ha respondido que “muy pronto regresaré a Venezuela”, aunque sin mencionar una fecha específica.

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Machado ha convocado para este domingo concentraciones en más de 120 ciudades del mundo en apoyo a los presos políticos y perseguidos que existen en Venezuela. “Todavía hay más de 500 presos políticos civiles y militares que están tras las rejas en esta hora”, afirmó Machado en un video publicado sus redes sociales.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela”, dijo.