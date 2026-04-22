Panamá condena incautación de buque de bandera panameña por parte de Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá condenó, este miércoles, de forma enérgica la incautación del buque de bandera panameña MSC-Francesca por parte del Gobierno de Irán en el estrecho de Ormuz, lo que calificó de ilegal.

“El Gobierno de la República de Panamá, país marítimo con la mayor flota mercante del mundo y miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condena de la forma más enérgica la incautación ilegal este miércoles, por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, del buque de bandera panameña y propietarios italianos, MSC-Francesca”, indicó la Cancillería panameña en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, la Cancillería explicó que la embarcación transitaba en las inmediaciones del estrecho de Ormuz cuando fue incautada y trasladada por la fuerza a aguas territoriales de Irán.

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Panamá expresó que este tipo de acciones aumentan las tensiones en esa región del mundo y que son contrarias al derecho internacional.

“Además, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo”.

Más temprano se reportó que al menos tres embarcaciones fueron atacadas por la Guardia Revolucionaria Islámica, que argumentó que estas embarcaciones estaban transitando sin el permiso del Gobierno de Irán.

Asimismo, en horas de la mañana, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido reportó que el buque llamado Euphoria, con bandera panameña y propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, fue atacado a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, según una publicación de la agencia EFE.

Hasta el momento, Panamá no ha confirmado la situación del buque Euphoria.