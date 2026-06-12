Panamá, 12 de junio del 2026
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    Pesca

    Panamá, entre los países beneficiados por millonario proyecto de pesca sostenible

    La iniciativa, respaldada por el PNUD, beneficiará a más de 391 mil personas vinculadas al sector pesquero en seis países.

    EFE
    Panamá, entre los países beneficiados por millonario proyecto de pesca sostenible
    Con una inversión de 11 millones de dólares, el programa impulsará la sostenibilidad de especies clave y fortalecerá la gobernanza pesquera. Foto: Alexander Arosemena/LP.

    Ecuador puso en marcha este miércoles la segunda fase del Proyecto Global Marine Commodities, en donde también participará Panamá, una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que fortalecerá el desarrollo de las comunidades costeras, promoviendo prácticas de pesca sostenible y espacios de gobernanza pesquera.

    El proyecto, que se ejecutará durante cinco años, se implementará en seis países: Ecuador, Panamá y Guatemala, en América; y Marruecos, Mauritania y Senegal, en África, y cuenta también con el apoyo de la Alianza para la Pesca Sostenible (SFP, en inglés).

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    Ecuador asumirá el liderazgo del componente global del proyecto, coordinando acciones orientadas al manejo sostenible de especies como dorado, atún, peces picudos, pez espada y camarón pomada, según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

    Este trabajo lo realizará mediante “el fortalecimiento de la gestión pública, la generación de información científica y la promoción de mercados para productos pesqueros sostenibles”, añadió la cartera de Estado.

    El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, señaló durante el lanzamiento de esta nueva fase que el proyecto es una excelente noticia para el Ecuador y para “las miles de familias que dependen de la actividad pesquera”.

    Además, resaltó que el país cuenta con una enorme riqueza marina y una sólida tradición pesquera que genera empleo, dinamiza las economías locales, contribuye a la seguridad alimentaria y fortalece el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

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    Por su parte, Claire Medina, representante adjunta de PNUD en Ecuador, afirmó que la sostenibilidad de los océanos “es también la sostenibilidad del desarrollo”. “Proteger los ecosistemas marinos significa ampliar oportunidades, fortalecer comunidades y construir un futuro más resiliente para todas las personas”, mencionó.

    Con una inversión global de aproximadamente 11 millones de dólares, el proyecto beneficiará a más de 391 mil personas, entre pescadores, comerciantes, procesadores, compradores y otros actores vinculados a la cadena pesquera, según cifras difundidas por el Gobierno ecuatoriano.

    EFE

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