Panamá, 09 de octubre del 2025

    RECONSTRUCCIÓN

    Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida

    EFE
    Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump- habla en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes y que “Gaza será reconstruida”.

    Israel y Hamás alcanzan un primer acuerdo sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza

    Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

    El mandatario señaló además que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

    Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

    “El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Irán “bendijo” la iniciativa.

    Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida
    Bombardeo israelí en Gaza el 7 de octubre de 2025. EFE/Ahmad Awad

    El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Trump afirma que los rehenes israelíes serán liberados el lunes y que Gaza será reconstruida
    Tras el anuncio hecho por Trump, así lucía la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, Israel. LP Eliana Morales Gil

    El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

    El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz, por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.

    EFE

    Agencia de noticias

