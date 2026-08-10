Trump modifica el esquema federal de vacunación infantil en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida establece tres categorías para las vacunas infantiles y plantea reducir el número de inmunizaciones recomendadas de manera general para los menores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que plantea nuevos cambios en el esquema federal de vacunación infantil, entre ellos una reducción de las inmunizaciones recomendadas de manera general para los niños y una clasificación de las vacunas según el nivel de riesgo de cada menor.

La medida modifica el enfoque utilizado hasta ahora por las autoridades sanitarias estadounidenses y establece tres grupos para determinar cuándo deberían aplicarse determinadas vacunas: aquellas recomendadas para todos los niños, las dirigidas a menores que presentan un mayor riesgo de desarrollar determinadas enfermedades y las que quedarían bajo una decisión conjunta entre los padres y el médico.

De acuerdo con información obtenida por CNN a partir de un borrador de la orden, entre las vacunas que continuarían formando parte de las recomendaciones generales están las que protegen contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la poliomielitis, la varicela, la difteria, el tétanos, la tosferina, el Haemophilus influenzae tipo B, el neumococo y el virus del papiloma humano (VPH).

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Otros productos quedarían reservados para determinados grupos considerados de mayor riesgo. En esta categoría aparecen las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS), la hepatitis A y B y algunas enfermedades meningocócicas. También se contempla la inmunización contra el dengue para determinados grupos.

Un tercer grupo estaría compuesto por vacunas cuya aplicación dependería de una evaluación individual entre los padres y el profesional de la salud. Entre ellas se encuentran las vacunas contra la influenza, la covid-19 y el rotavirus, además de algunas indicaciones relacionadas con hepatitis y meningococo.

La orden también plantea cambios en la forma de administrar algunas inmunizaciones. Uno de los ejemplos señalados es la vacuna MMR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La administración busca promover que sus componentes sean aplicados por separado y que las vacunas infantiles puedan administrarse en diferentes visitas médicas.

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“Las estamos reduciendo”, dijo Trump desde el Despacho Oval, según CNN. El presidente sostuvo que el objetivo no consiste únicamente en administrar menos vacunas, sino también en distribuirlas en distintas visitas al médico.

Los cambios han provocado cuestionamientos entre organizaciones médicas. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) ha expresado preocupación por las modificaciones y ha advertido que alterar las recomendaciones puede generar confusión entre las familias y los profesionales sanitarios, además de afectar la confianza en las vacunas.

La organización también ha indicado que continuará elaborando sus propias recomendaciones a partir de la evidencia científica disponible.

La nueva orden se suma a otros cambios promovidos por la administración Trump durante este año. En enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) redujeron de 17 a 11 las vacunas recomendadas de manera universal para los niños.

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La modificación anterior también generó una disputa legal. Un juez federal bloqueó posteriormente la aplicación de algunos de esos cambios mientras avanzaba una demanda presentada por organizaciones médicas.

Especialistas en salud pública han advertido que trasladar determinadas vacunas a categorías destinadas únicamente a grupos de riesgo o a decisiones individuales podría dificultar que los padres sepan cuáles inmunizaciones necesitan sus hijos. También existe preocupación de que algunos menores terminen sin recibir vacunas que anteriormente estaban incluidas en las recomendaciones generales.