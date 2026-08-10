Panamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cerca de 45 unidades de Panamá, Estados Unidos, Argentina, México y República Dominicana participaron este domingo en simulaciones de asalto aéreo y marítimo como parte del ejercicio multinacional.

Como parte del ejercicio multinacional Panamax 2026 se han desarrollado de manera simultánea simulaciones de asalto aéreo y marítimo. Esto forma parte de las maniobras destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles amenazas contra la seguridad del Canal de Panamá.

En los ejercicios efectuados este domingo participaron cerca de 45 unidades de Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos.

El comisionado Luis Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), explicó que el ejercicio aéreo simuló la recuperación de un espacio confinado ocupado por el BML, un adversario ficticio utilizado en los distintos escenarios de Panamax.

Según Rodríguez, estas maniobras permiten a las unidades poner en práctica procedimientos operativos en condiciones reales y fortalecer la interoperabilidad entre los países que participan en el ejercicio multinacional.

Militares de 21 países ponen a prueba su capacidad para operar juntos. Foto/Cortesía

Panamax 2026 se traslada al terreno

A diferencia de ediciones anteriores, que se desarrollaron mediante ejercicios de mesa y simulaciones virtuales, Panamax 2026 incorpora este año maniobras sobre el terreno.

Para Panamá, esto representa una oportunidad para estandarizar procedimientos, intercambiar experiencias y fortalecer el trabajo conjunto entre los estamentos de seguridad del Estado y las fuerzas internacionales participantes, han indicado las autoridades.

Panamax 2026 reúne aproximadamente a 1,700 participantes de 21 países y contempla entrenamientos especializados en los diferentes componentes del ejercicio: aéreo, marítimo, terrestre y de fuerzas especiales.

Los ejercicios Panamax incluyen escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos. Foto/Cortesía

Rodríguez señaló que estas capacidades son fundamentales ante la evolución constante de las amenazas simétricas y asimétricas que podrían afectar al Canal de Panamá y, por extensión, al comercio mundial.

[Lea también: Pete Hegseth volverá a Panamá para clausurar el ejercicio Panamax 2026]

Ejercicios hasta el 13 de agosto

El ejercicio multinacional, que se extenderá hasta el 13 de agosto, contempla fases de planificación y ejecución en escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos.

Estas operaciones integran las capacidades de los estamentos de seguridad panameños con las de sus aliados internacionales, con el objetivo de fortalecer la respuesta conjunta frente a amenazas que puedan comprometer la seguridad regional y la operación del Canal de Panamá.

Panamax 2026 es una operación multinacional que reúne a unos 1,700 militares de 21 países. Foto/Cortesía

El Ministerio de Seguridad Pública también destacó la importancia de las maniobras a través de sus redes sociales.

“Cada día, millones de personas dependen de que el mundo siga conectado. Por eso, en #PANAMAX2026, Panamá y sus países aliados entrenan juntos para responder ante desafíos que puedan afectar su seguridad y continuidad de las operaciones del Canal”.