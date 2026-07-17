Panamá, 17 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 17 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fenómeno natural

    Un terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala

    El terremoto tuvo su epicentro cerca de la frontera con Guatemala y activó protocolos de emergencia en Chiapas y Oaxaca.

    EFE
    Un terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala
    Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el sur de México este viernes. Foto: Canva.

    Un terremoto de magnitud 7.4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

    El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

    La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

    Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar “recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones”, añadió la dependencia estatal.

    También podría leer: Carlos Slim, José Raúl Mulino y la cita en la casa de Las Lomas

    Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor de magnitud 6,8 en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con “intensidad moderada”.

    “De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración”, publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

    Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que “no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo”.

    “Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema”, indicó al ser cuestionado por los efectos del terremoto en la conferencia de prensa presidencial.

    México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

    EN GUATEMALA

    En Guatemala se sintieron dos sismos, de magnitudes 5 y 5,6, que sacudieron gran parte del país, sin reportes en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Áveralo de León.

    El temblor más fuerte, de magnitud 5.6, ocurrió a tuvo su epicentro en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (noroeste), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

    El movimiento telúrico de 5.6 en Guatemala obligó al presidente guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:34 Mike Stump define la selección para el Campeonato Sub-20 de Concacaf  Leer más
    • 17:23 Mulino nombra a Silvia Fábrega como directora de Ampyme tras renuncia de Raúl Fernández Leer más
    • 17:11 El Inter, único club con presencia en las finales del Mundial desde 1982 gracias a Lautaro Leer más
    • 16:54 Detectan en Tocumen a un pasajero con $15,000 sin declarar Leer más
    • 16:53 El bronce que nadie quiere, pero que asegura los goles que necesita Mbappé Leer más
    • 16:03 Un terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala  Leer más
    • 15:55 En Vivo. Salud mental en Panamá una conversación urgente Leer más
    • 15:49 Uno de los abogados implicados en la red de la DGI fue conducido a la audiencia de imputación Leer más
    • 14:12 Esposo de Marie Claire González rompe el silencio con un mensaje de agradecimiento Leer más
    • 13:54 Temporada de ballenas en Panamá: reglas clave para su avistamiento Leer más