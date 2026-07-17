Un terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México en la frontera con Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El terremoto tuvo su epicentro cerca de la frontera con Guatemala y activó protocolos de emergencia en Chiapas y Oaxaca.

Un terremoto de magnitud 7.4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local (14:48 GMT), según notificó el Servicio Sismológico Nacional.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar “recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones”, añadió la dependencia estatal.

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Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor de magnitud 6,8 en la zona que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con “intensidad moderada”.

#AHORA ¿Estaremos ante el fin de la era del mudo?



Terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de México y activa alerta de tsunami. También se sintió en El Salvador y Guatemala



Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes frente a las costas del estado de Chiapas,… pic.twitter.com/qcFf4ZnLON — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 17, 2026

“De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración”, publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que “no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo”.

“Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema”, indicó al ser cuestionado por los efectos del terremoto en la conferencia de prensa presidencial.

México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

EN GUATEMALA

En Guatemala se sintieron dos sismos, de magnitudes 5 y 5,6, que sacudieron gran parte del país, sin reportes en un primer momento de víctimas o daños materiales pero sí de alarma entre los ciudadanos, que fueron evacuados de algunos edificios en la capital, incluido el presidente del país, Bernardo Áveralo de León.

El temblor más fuerte, de magnitud 5.6, ocurrió a tuvo su epicentro en el departamento (provincia) de Quetzaltenango (noroeste), según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Los protocolos de evacuación preventiva fueron activados este viernes en edificios de la Zona 10 de Ciudad de Guatemala, tras el fuerte sismo percibido en la capital guatemalteca. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el movimiento telúrico alcanzó una… pic.twitter.com/xVrvjmAh0k — Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) July 17, 2026

El movimiento telúrico de 5.6 en Guatemala obligó al presidente guatemalteco a evacuar la Casa Presidencial, situada en el centro de la capital, junto a su equipo de trabajo.