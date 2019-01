Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’

Panamá, 3 de enero de 2019

“Aclaratoria sobre noticia tendenciosa”. Ante la noticia publicada el 2 de enero de 2019 por el diario La Prensa, los señores Jurgen Mossack y Ramón Fonseca M. desean aclarar lo siguiente:

La Fiscalía Segunda citada por el diario en mención ha estado investigando desde 2016 sobre distintos temas relacionados con los mal llamados Papeles de Panamá; entre estos se encuentra el tema de algunos ejecutivos de una compañía alemana, de las más grandes y prestigiosas de Europa fundada en 1847, a la cual se le prestó un servicio corporativo perfectamente lícito a algunos de estos.

Dicha compañía, Siemens, no ha sido acusada ni en Alemania ni en Panamá ni en ningún otro país, de actos de corrupción ni crimen alguno relacionado a los servicios que prestamos. El hecho de que hoy en día algunos de sus ejecutivos puedan estar siendo investigados en Alemania por alguna irregularidad cometida en alguna parte del mundo, sin haber sido condenados, no implica para nada que en Panamá o en relación con Panamá, se haya cometido algún ilícito. Reiteramos que luego de casi 3 años de doloroso acoso a nosotros y nuestros antiguos colaboradores, no se ha logrado probar actuación alguna de que actuamos al margen de la ley y que los servicios que prestábamos son los que prestan legalmente la gran mayoría de las firmas en Panamá.

Al escribir: “Las pesquisas evidencian que la firma Mossack Fonseca creó una estructura para ocultar el dinero y la procedencia del dinero de ejecutivos de Siemens”, mienten en su apreciación tendenciosa.

Lo que no dice el periodista es que antes de que estos clientes fuesen asesorados por MF Asset Management (Mamsa), ya los mismos tenían cuentas bancarias en bancos y casas de valores reconocidos en Panamá, además de sociedades con otras firmas panameñas. La Prensa busca manipular la información y tratar de endilgar responsabilidades a nuestra extinta firma.

Presumimos que dicho artículo es en respuesta vengativa al Twitter de @ramonfonsecamor donde se demuestra tristeza por los más de 600 trabajos que se han perdido debido al ataque mediático a nuestra antigua firma.

La mayoría de las personas que están siendo investigadas por la fiscalía en Panamá, lo está por el rol lícito que desempeñaron como directores de sociedades, como asesores de inversión y firmantes en cuentas de servicio fiduciario. Al publicar información confidencial de la Fiscalía y tratar de involucrar públicamente a personas inocentes, se violan los principios democráticos de presunción de inocencia y se causa un enorme daño a multitudes de familias.

Rechazamos, por lo tanto, la noticia falsa e infundada del diario La Prensa. También afirmamos, tal cual lo hemos hecho a lo largo de las pesquisas de la Fiscalía durante estos años que colaboramos ahora y en el futuro con cualquier investigación, plenamente convencidos de que al final de todo saldremos exonerados de cualquier delito que la Fiscalía, equivocadamente, nos pueda endilgar.

Condenamos la noticia falsa del diario La Prensa y su periodista, Olmedo Rodríguez, que lo único que hacen es seguir maltratando la imagen y el nombre de quienes hemos sido afectados por todas estas investigaciones en las que no existe delito alguno, y que siguen afectando a Panamá. Parece que lo que busca el diario La Prensa es seguir justificando su error al haber dejado que el robo de data que nos hicieron se llamara “Panama Papers”, causando un doloroso daño a nuestro país.

Jurgen Mossack y Ramón Fonseca M.