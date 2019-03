Recientemente leí un clamor, muy válido, del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ). Este es el mismo consorcio que, con premeditación y alevosía, denominó The Panama Papers al robo de información confidencial a una firma forense local. El daño hecho por la ICIJ al orgullo, a la imagen y a la competitividad de la plataforma de servicios legales y financieros de nuestro país ha sido irreparable (y aún nos falta el lanzamiento de la película basada en dicho reporte denominada The Laundromat, con Meryl Streep). La queja del ICIJ, que aparece en su página web, fue escrita por Simon Bowers (12 de febrero de 2019) bajo el título: ¿Por qué la Unión Europea no ha investigado los acuerdos fiscales publicados en el escándalo Lux Leaks? Vale la pena recordar que hace más de cuatro años, ICIJ publicó los Lux Leaks, exponiendo cómo las grandes multinacionales transfirieron billones de dólares por Luxemburgo para eludir impuestos que hubieran podido terminar en los tesoros de los países europeos.

La revelación de los acuerdos fiscales firmados por Luxemburgo con empresas como Apple, Amazon, Disney, Fiat, GlaxoSmithKline, Black & Decker, entre otras, para pagar un máximo de 1% en impuesto sobre la renta, es una gaznatada a los socialistas europeos que atacan a Panamá. Más de 340 acuerdos especiales fueron expuestos en esta investigación y, a la fecha, nadie dice nada. Ni la Unión Europea ni la OCDE ni Francia han pensado, siquiera, meter a Luxemburgo en una lista de paraíso fiscales porque, presumo, estos pensarán como Franklin Roosevelt (al referirse en 1939 al dictador nica Anastasio Somoza), a quien parafraseo: “Luxemburgo puede ser un hijo de p…, pero es nuestro hijo de p…”.

Recordemos que el flamante Jean Claude Juncker, primer ministro y creador de los acuerdos fiscales a los que se refiere ICIJ en Luxemburgo, es el presidente de la Comisión Europea desde 2014. Pocos días después de llegar a la Presidencia de la Comisión Europea, este personaje dio un discurso en Bruselas en el que prometía “intentar poner cierta moralidad y ética en el panorama fiscal europeo”. Qué caradura. Fue duramente criticado y recibió una moción de censura en el Parlamento Europeo por su papel en los esquemas de evasión de impuestos facilitados en su país de origen. Lamentablemente, la moción fue derrotada. Lagarto no come lagarto.

Posteriormente, surgieron nuevos intentos de sancionar a Luxemburgo presionando a la recién nombrada comisionada de competencia en la Unión Europea, la danesa Margarethe Vestager, pero esta declinó investigar a su jefecito Juncker. Ha pasado más de un lustro del escándalo de Lux Leaks y Vestager se ha dedicado a acusar a las empresas de elusión fiscal, pero al país que lo permitió, nada. Acá, tras dos años de los papeles de Panamá, nos tienen cambiando los códigos y hemos tenido que modificar regímenes fiscales preferenciales por “perniciosos”. Pero Panamá es imparable. Nuestra inversión extranjera directa (IED) creció 21% de 2017 a 2018, una cifra envidiable para todos los economistas de Europa. Señores europeos, repasen la Curva de Laffer.

Oxfam, una oenegé que vigila la fiscalidad global, afirmó categóricamente que si la UE utilizara los mismos criterios de paraíso fiscal para todos los países que supervisa, en sus listas aparecerían Malta, Chipre, Irlanda, Holanda y, por supuesto, Luxemburgo. El autor del informe, Johan Langeroc, acota: “La UE impone sus normas al mundo exterior, pero dentro de la UE hay muchas prácticas tributarias perjudiciales que son legitimadas”, y en el caso de los cinco Estados identificados, los convierten en “grandes paraísos fiscales”. ¿Quién carajo se ha creído la Unión Europea? Como anota el autor, la Unión Europea pretende legislar globalmente. ¿Soberanía? ¿Qué es eso? Dice el informe de Oxfam: “Un indicador de este tipo de prácticas es la desproporción entre el nivel de inversión extranjera directa recibida y el PIB del país, en que el caso más flagrante es el de Luxemburgo: el volumen de inversión fue más de 8 mil veces el PIB del país…”. A Luxemburgo van por los incentivos fiscales. La competencia fiscal entre las naciones es sana y necesaria, qué mejor prueba que dicho ducado, que recibe esa cantidad de IED.

Finalmente, cito al diario español El Periódico, el cual informa que una comisión especial de la Cámara europea de diputados llegó a la siguiente conclusión: “Europa tiene un serio problema de blanqueo y fraude fiscal. Tenemos el mercado único más grande del mundo, más rico y más integrado, con libre circulación de capitales, pero con una supervisión transfronteriza poco eficaz”. Y estos son los que nos pretenden dar lecciones de moral, de buen gobierno, los que atacan nuestra soberanía, piden cambios a nuestra legislación, afectan a nuestra imagen y economía y desatienden el derecho internacional público. Como escribía el duque de Oropesa al marqués de Vélez (siglo XVII): ¡Manda huevos!

El autor es abogado