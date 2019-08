Retos para la sociedad espectáculo

En la sociedad espectáculo, todo parece vacío. Tiene que ocurrir algo muy intenso para salir del aburrimiento, del fastidio, ante una vida que no logra despertar sus sentidos. Si no hay drama, si no hay horror, si no hay dolor, si no hay descalificaciones, desprestigios y sarcasmos, si la vida no es amenazada por grupos que por el cacareado lenguaje de los derechos humanos se atribuyen todo el derecho a pisotear a los que no pensamos igual que ellos; o, andan por la vida con las frustraciones porque no son lo que quisieran ser; y, son apoyados por grupos o personas para ganar notoriedad o que los consideren personas de mentalidad moderna en un mundo que solo es moderno por el avance de la tecnología. Nos quieren lavar el cerebro haciéndonos creer que la libertad es hacer lo que nos venga en gana, lo cual no es libertad sino libertinaje. Pongo de ejemplo la estupidez al alterar nuestra bandera con colores que no le pertenece quedando a merced de los caprichos de ciertos grupos de una sociedad permisiva.

En la sociedad espectáculo nos encontramos a gente que duerme el sueño de la indiferencia. Pareciera que a la mayoría le da lo mismo. Y esto es peligroso, pues va haciendo que mucha gente se vuelva insensible. Y, sin saberlo se funden en las redes sociales única manera de hacerse sentir ante lo estúpidamente humano. Las redes sociales que no es más que un medio para comunicarse y se le ha permitido que sean los ojos, oídos, voz, pensamiento y opinión del que no se atreve a enfrentarse cara a cara con lo que critican. A la larga esta gente atrapada en la red, al asimilar inconscientemente su modo de pensar, ese pensamiento se vuelve tan simplista, absurdo y esquizofrénico como el de quienes están al frente de cualquier otro medio de comunicación que solo lee y no asimila porque se ha renunciando al sentido común, lo artificial y lo banal es natural, la corrupción es normal, la tiranía es democracia y la democracia es tiranía. Y, así otras miles de incongruencias.

Y, para enrarecer a la sociedad espectáculo Ricardo Martinelli sale libre después de un panorama tan angustiante y de tensión para sus allegados quiénes hoy celebran el fallo de no culpable; pero, de terror e inquietud para otros al no estar de acuerdo con el fallo. ¿Fue una sentencia justa? ¿Fue una justicia acertada? Por el desastroso sistema de justicia la opinión pública se ha dividido en dos por la falta de credibilidad en los ejecutores de justicia por la cantidad de denuncias y escándalos que no cesan en ese órgano del Estado.

En la sociedad espectáculo la política para muchos representa el dios dinero; para otros, es la tabla de salvación y una gran oportunidad para acceder al poder. De esa manera hemos perdido la pasión por la política. Situación que nos lleva hacia el descalabro y lo estamos viviendo en la actual Asamblea de diputados. Generalizar lo veo injusto. Unos pocos sobresalen por su competencia y honradez. El problema es que caen todos en el mismo saco de la desidia y mala voluntad. Entre ellos te encuentras mucho individualismo y búsqueda de intereses particulares. No se decide por principios, ideales y pensando en el pueblo. Falta preparación, formación y cultura política en muchos diputados donde se les hace difícil presentar proyectos de ley y que verdaderamente le sirva al pueblo. El pasado quinquenio nos golpeó duro y profundamente en materia de planillas. Hay que investigar y que pague el que la manejó de manera fraudulenta. En otras palabras pareciera que a ese órgano del Estado le cuesta legislar para el bien común. La mediocridad parece haber reinado en el hemiciclo con el alquiler de 12 vehículos y de lujo para la junta directiva, $65 mil en boquitas, y “Los escándalos de la Asamblea Nacional son guayabitas…”. ¿Qué se quiso decir con esa expresión? ¿Cómo se entiende eso?

Un reto para la sociedad espectáculo es exigirle a los operadores del sistema de justicia y a la Asamblea Nacional de Diputados que brille la honestidad y la credibilidad y buena voluntad y se piense sobre todo en el pueblo. Que se purifiquen y oxigenen de la podredumbre llamada corrupción. Y, sobre todo, cumplir con su principal objetivo el expedir las leyes necesarias para el bien común y del ejercicio de las funciones del Estado.

La autora es psicóloga clínica