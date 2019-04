Todo depende del color del cristal

El escritor español Ramón de Campoamor consagró esta cuarteta “ En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira”. Este pensamiento cobra mayor importancia en esta época electoral. Constantemente se escuchan opiniones en pro y en contra de determinados candidatos. La mayoría de ellos están matizados por el cristal con que se miran las cosas. Adicionalmente a los juicios electorales, en nuestro país tenemos dos situaciones internacionales que suscitan pareceres diversos. Una es la situación de Venezuela. La otra es la presidencia de Donald Trump, las medidas que está tomando y su posible reelección. El tema de Venezuela suscita opiniones muy diversas. Si ven los canales NTN24 y CNN en Español escucharán críticas constantes al régimen chavista. Pero si ves el canal Telesur, RT de Rusia o Hispan TV escucharás exactamente lo contrario. Así, por ejemplo, el conocido periodista mexicano Jorge Campos le enseñó al presidente Maduro escenas de personas sacando comida de la basura en Caracas. Pero una reportera de TR de Rusia afirmaba que había estado un mes en Venezuela y recorrido 5 mil millas sin ver a nadie sacando comida de la basura. Se trata de dos opiniones contrapuestas vistas con distintos cristales.

Donald Trump da lugar a opiniones también muy encontradas. Si sintonizas el canal de noticias Fox News escucharás alabanzas a Donald Trump y su gobierno. Pero si escuchas CNN en inglés oirás todo lo contrario. Esta polarización se ha llevado al extremo y está afectando a sectores importantes de Estados Unidos. A medida que se acerquen las elecciones de noviembre del año 2020 la polarización será mayor. Ser objetivo e imparcial se ha vuelto raro, lo que resulta peligroso y a veces desconcertante. Hacer juicios críticos y tomar decisiones importantes sin valorar la realidad objetiva y las opiniones de los que no piensan igual que uno, a veces lleva a decisiones equivocadas. Tomemos el caso de la decisión del gobierno de Trump de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. En este caso, Trump no tomó en cuenta las opiniones de sus propios asesores científicos y afirmó que lo que los científicos estaban diciendo no era cierto. Sin embargo, muchos países en el mundo cuestionan la decisión de Estados Unidos de retirarse del grupo de países que forman parte del Acuerdo de París. Y eso que aquí no estamos hablando de diferencias de opinión sobre asuntos abstractos e intangibles, sino de una realidad que se nos impone poco a poco en forma peligrosa. Tristemente habrá que esperar a que el clima y los desastres naturales en el mundo ocurran o no ocurran para determinar quién tenía razón. Estos hechos revelan el espíritu de los tiempos actuales. La batalla de las ideas se libra en varios frentes, pero no podemos dejarnos influir por el uso de mecanismos para manipular la opinión pública, sirviéndose de redes sociales y los medios de comunicación social. La creación de fake news tiene como intención la confusión, utilizando mentiras y medias verdades. Tengamos cuidado. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos. Los hechos alternativos no son hechos, son falsedades; son diseñadas y controladas revelando el espíritu manipulativo de la era en que estamos. Hago un llamado y exhortación a la objetividad. En Panamá no podemos dejar que opiniones encontradas y radicales nos aparten de la verdad. La polarización política es peligrosa y ha causado guerras y malestares en otros países. Gracias a Dios parece que en Panamá no se presentan este tipo de posiciones extremas, pero hay que tener mucho cuidado, porque se vislumbran situaciones con un grado de riesgo. Como puede ser la opinión que usted tenga sobre la labor y actuación del expresidente Ricardo Martinelli y cómo se están desarrollando las acciones judiciales en su contra.

El autor es abogado